  1. استانها
  2. تهران
۲۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۱۲

تداوم بازدیدهای استاندار تهران از واحدهای تولیدی

تداوم بازدیدهای استاندار تهران از واحدهای تولیدی

شهریار- استاندار تهران ضمن تداوم بازدید از واحدهای تولیدی گفت: نگاه ما در استان تهران بر توسعه متوازن، حمایت از کارآفرینان و ایجاد فضای رقابتی سالم در بخش تولید متمرکز است.

دریافت 24 MB

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان، صبح یکشنبه، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بازدیدهای میدانی از واحدهای تولیدی با هدف شناسایی مشکلات، رفع موانع و تصمیم‌گیری‌های اجرایی در دستور کار قرار دارد و این روند به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به اهمیت احیای ظرفیت‌های اقتصادی استان تهران افزود: تاکنون بیش از ۴۴ مجوز جدید در بخش شرکت‌های دانش‌بنیان صادر شده که این شرکت‌ها نقش کلیدی در توسعه فناوری و ارتقای بهره‌وری اقتصادی دارند.

استاندار تهران که در حاشیه بازدید از پویا پروتئین سخن می‌گفت، ادامه داد: احیای واحدهای اقتصادی راکد و افزایش ظرفیت تولید ۱۲۶ واحد صنعتی در استان، حاصل برنامه‌ریزی‌های دقیق و پیگیری‌های مداوم مدیران اقتصادی است و این اقدامات، مسیر رشد تولید و اشتغال را هموارتر کرده است.

معتمدیان تأکید کرد: نگاه ما در استان تهران بر توسعه متوازن، حمایت از کارآفرینان و ایجاد فضای رقابتی سالم در بخش تولید متمرکز است تا شاهد جهش واقعی در اقتصاد استان باشیم

کد خبر 6621713

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • نازگل FR ۱۱:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۲
      0 0
      پاسخ
      امیدوارم این اقدامات باعث رشد واقعی تولید و اشتغال در استان تهران بشه.

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها