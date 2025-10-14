تداوم بازدیدهای استاندار تهران از واحدهای تولیدی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان، صبح یکشنبه، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بازدیدهای میدانی از واحدهای تولیدی با هدف شناسایی مشکلات، رفع موانع و تصمیم‌گیری‌های اجرایی در دستور کار قرار دارد و این روند به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت.



وی با اشاره به اهمیت احیای ظرفیت‌های اقتصادی استان تهران افزود: تاکنون بیش از ۴۴ مجوز جدید در بخش شرکت‌های دانش‌بنیان صادر شده که این شرکت‌ها نقش کلیدی در توسعه فناوری و ارتقای بهره‌وری اقتصادی دارند.



استاندار تهران که در حاشیه بازدید از پویا پروتئین سخن می‌گفت، ادامه داد: احیای واحدهای اقتصادی راکد و افزایش ظرفیت تولید ۱۲۶ واحد صنعتی در استان، حاصل برنامه‌ریزی‌های دقیق و پیگیری‌های مداوم مدیران اقتصادی است و این اقدامات، مسیر رشد تولید و اشتغال را هموارتر کرده است.



معتمدیان تأکید کرد: نگاه ما در استان تهران بر توسعه متوازن، حمایت از کارآفرینان و ایجاد فضای رقابتی سالم در بخش تولید متمرکز است تا شاهد جهش واقعی در اقتصاد استان باشیم