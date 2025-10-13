  1. استانها
۲۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۵۲

شرفی: فرهنگ استفاده از نیروی کار ایرانی در بهارستان تقویت شود

بهارستان- سرپرست فرمانداری بهارستان گفت: در مرحله دوم بازگشت اتباع غیرمجاز، جایگزینی نیروی کار ایرانی در واحدهای تولیدی و خدماتی در دستور کار قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحمید شرفی سرپرست فرمانداری بهارستان ظهر دوشنبه در جلسه هماهنگی مرحله دوم بازگشت اتباع غیرمجاز در شهرستان بهارستان که با حضور وحید گلی‌کانی سرپرست اداره‌کل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری تهران در سالن جلسات شهید رجایی فرمانداری برگزار شد، اظهار داشت: هدف از اجرای این طرح تنها بازگرداندن اتباع غیرمجاز نیست، بلکه ساماندهی و حمایت از اتباع مجاز با رعایت کرامت انسانی نیز مدنظر است.

وی افزود: در شش‌ماهه نخست امسال سه‌هزار و هفتصد و پنج نفر تبعه غیرمجاز از شهرستان بهارستان بازگشت داده شده‌اند و هیچ نگرانی بابت جایگزینی نیروی کار ایرانی وجود ندارد.

سرپرست فرمانداری بهارستان با تأکید بر لزوم ترویج فرهنگ استفاده از نیروی کار ایرانی در کارگاه‌ها و کارخانه‌ها گفت: لازم است دستگاه‌های اجرایی با جدیت نسبت به شناسایی اتباع غیرمجاز شاغل در واحدهای مختلف اقدام کنند.

شرفی در پایان از تلاش نیروهای انتظامی قدردانی کرد و گفت: اجرای این طرح تا دستیابی به نتایج مطلوب ادامه خواهد داشت.

