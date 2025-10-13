مرحله دوم طرح بازگشت داوطلبانه اتباع غیرمجاز در بهارستان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست هماهنگی مرحله دوم طرح بازگشت اتباع غیرمجاز به دستور استاندار تهران روز دوشنبه ۲۱ مهرماه به میزبانی فرمانداری بهارستان برگزار شد.
در این نشست که با حضور وحید گلیکانی سرپرست ادارهکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری تهران، عبدالحمید شرفی سرپرست فرمانداری بهارستان، نمایندگان پلیس مهاجرت و گذرنامه غرب استان، اداره کار و سایر دستگاههای مرتبط برگزار شد، بر اجرای دقیق طرح تأکید شد.
گلیکانی در این نشست اظهار داشت: حضور اتباع در کشور باید تابع قانون باشد و مرحله دوم طرح بازگشت محترمانه اتباع غیرمجاز در راستای اجرای همین سیاست در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: با اجرای مرحله نخست این طرح در شهرستانهای غرب استان تهران، شاهد کاهش جرایم مرتبط با اتباع و بهبود خدمات عمومی بودهایم.
سرپرست ادارهکل امور اتباع و مهاجرین خارجی با اشاره به لزوم مشارکت مردم گفت: ستاد خبری ۱۴۳۸ بهصورت شبانهروزی آماده دریافت گزارشهای مردمی درباره اتباع غیرمجاز است.
گلیکانی تأکید کرد: سیاست نظام بر خروج داوطلبانه اتباع غیرمجاز بهصورت خودمعرف است تا ضمن حفظ کرامت انسانی، نظم و امنیت اجتماعی تقویت شود.
در پایان، حاضران از روند اجرای طرح ساماندهی و بازگشت اتباع غیرمجاز در شهرستان بهارستان بازدید کردند.
