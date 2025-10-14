به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از اداره ارتباطات و امور بینالملل سازمان نوسازی شهرداری تهران، علیاصغر کمالیزاده اظهار کرد: اثربخشی خدمات دستگاههای دخیل در امر نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری، با هدف ارتقای ایمنی شهروندان و بهبود کیفیت زندگی آنان، مستلزم مدیریت هماهنگ و همکارانه و بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای موجود برای تسهیل مشارکت مردم در نوسازی شهری است.
وی با اشاره به یکی از مشکلات جدی در معابر بافتهای فرسوده افزود: جانمایی ناصحیح تیرهای برق در کوچهها، موجب نفوذناپذیری معابر و دشواری تردد خودروهای امدادی در شرایط بحرانی شده است. حتی در بسیاری از محورهایی که نوسازی و عقبنشینی پلاکهای مجاور انجام شده، این معارضها همچنان مانع استفاده مناسب از معابر هستند.
مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران ادامه داد: در همین راستا، سازمان نوسازی با تشکیل جلسات منظم ستاد بازآفرینی مناطق و کارگروههای تخصصی، نسبت به احصاء پایههای برق معارض در محدوده بافتهای فرسوده اقدام کرده و موضوع تخصیص اعتبار لازم برای جابجایی تیرهای معارض را در دستور کار ستاد بازآفرینی پایدار تهران قرار داده است.
کمالیزاده تصریح کرد: اگرچه طبق مصوبات، تأمین اعتبار این جابجاییها باید در ردیفهای بودجه سنواتی کشور پیشبینی شود، اما شهرداری تهران در اجرای مأموریت خود هرگز منتظر تخصیص اعتبارات دولتی نمانده و سالهاست که رأساً نسبت به جابجایی تیرهای برق معارض اولویتدار با هزینه شهرداری اقدام میکند.
وی با اشاره به مفاد تبصره ۲ ماده ۵ آییننامه اجرایی برنامه ملی بازآفرینی پایدار شهری گفت: براساس این تبصره، تأمین ۷۰ درصد منابع مالی مورد نیاز برای ارتقای کیفی فضاهای عمومی بر عهده دولت است. در همین زمینه، سازمان نوسازی طی سالهای اخیر تلاش کرده تا زمینه تحقق این تکلیف و جذب اعتبارات دولتی را فراهم کند که خوشبختانه این مهم در سال ۱۴۰۴ به نتیجه رسید.
مدیرعامل سازمان نوسازی تهران و دبیر ستاد بازآفرینی کلانشهر تهران، ضمن تقدیر از تخصیص ۳۰ میلیارد تومان اعتبار دولتی از ردیف بودجه کشور و همکاری شرکت توزیع برق، ابراز امیدواری کرد که این حمایتها از سوی دولت و سازمان برنامه و بودجه تداوم یابد.
کمالیزاده در پایان گفت: با همکاری میان دستگاههای اجرایی، عملیات رفع معارض پایههای برق در معابر بافتهای فرسوده با شتاب بیشتری دنبال خواهد شد و طبق برنامهریزی انجامشده، تا پایان سال جاری جابجایی بیش از ۷۰۰ پایه برق معارض در محلات هدف محقق میشود.
لازم به توضیح است که در سنوات گذشته تا به امروز از مجموع تیر برق معارض اولویت دار در بافت فرسوده سالیانه تعداد ۲۰۰ تا ۳۰۰ پایه توسط شهرداری و شرکت توزیع برق جابجا شده است.
