به گزارش خبرگزاری مهر، مهراب افغانزهی مسئول واحد فوریتهای پزشکی شهرستان جاسک، معضل شترهای سرگردان را درد بیدرمان خواند و اظهار کرد: از سال ۱۳۹۲ تاکنون، آمار رسمی اورژانس ۱۱۵ نشان میدهد که ۳۱۸ مورد حادثه ترافیکی ناشی از برخورد با شترهای سرگردان رخ داده، که منجر به ۵۳۵ مورد مصدوم و متأسفانه ۵۲ نفر فوتی شده است.
وی با تأکید بر اینکه این آمار، آمار واقعی شهرستان نیست و فقط شامل مواردی است که اورژانس در صحنه حاضر شده، وضعیت را نقطه بحران توصیف کرد و خواستار اجرای کامل حاکمیت و تشکیل مستمر گشت ساربانی و توقیف شترهای سرگردان شد.
