۲۱ مهر ۱۴۰۴، ۲۰:۱۸

۵۲ نفر تاکنون جان خود را در جاسک بر اثر تصادف با شتر از دست داده‌اند

بندرعباس- مسئول واحد فوریت‌های پزشکی شهرستان جاسک گفت: از سال ۱۳۹۲ تاکنون، آمار رسمی اورژانس ۱۱۵ نشان می‌دهد که ۳۱۸ مورد حادثه ترافیکی ناشی از برخورد با شترهای سرگردان رخ داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهراب افغان‌زهی مسئول واحد فوریت‌های پزشکی شهرستان جاسک، معضل شترهای سرگردان را درد بی‌درمان خواند و اظهار کرد: از سال ۱۳۹۲ تاکنون، آمار رسمی اورژانس ۱۱۵ نشان می‌دهد که ۳۱۸ مورد حادثه ترافیکی ناشی از برخورد با شترهای سرگردان رخ داده، که منجر به ۵۳۵ مورد مصدوم و متأسفانه ۵۲ نفر فوتی شده است.

وی با تأکید بر اینکه این آمار، آمار واقعی شهرستان نیست و فقط شامل مواردی است که اورژانس در صحنه حاضر شده، وضعیت را نقطه بحران توصیف کرد و خواستار اجرای کامل حاکمیت و تشکیل مستمر گشت ساربانی و توقیف شترهای سرگردان شد.

