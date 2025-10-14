  1. استانها
۲۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۲۹

حسینی:ارتقای فکری جوانان اولویت ستاد احیای امر به معروف کاشان باشد

اصفهان - امام جمعه کاشان با بیان اینکه پیروزی جبهه حق بر جبهه باطل از سنت‌های الهی است، گفت: ارتقای فکری، معنوی و اجتماعی جوانان باید در اولویت برنامه‌های ستادامر به معروف قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، جت‌الاسلام سید سعید حسینی صبح سه‌شنبه در جلسه ستاد احیا امر به معروف و نهی از منکر با بیان اینکه نباید در مسیر تحقق امر به معروف و نهی از منکر ناامید شد، تأکید کرد که شرط پیروزی جبهه حق، انجام درست وظایف است.

وی با اشاره به فرمایشات حضرت آیت‌الله خامنه‌ای افزود: ایشان هیچ تردیدی در پیروزی جبهه حق ندارند و توسل خود را به حضرت فاطمه زهرا (س) و حضرت ولی‌عصر (عج) دارند.

رئیس ستاد امربه معروف کاشان با تأکید بر لزوم کار جمعی و تقویت معاونت فرهنگی ستاد، بر برگزاری جلسات منظمی با نمایندگان نهادهای مختلف از جمله فرمانداری، آموزش و پرورش و سازمان تبلیغات اسلامی تأکید کرد.

امام جمعه کاشان ارتقا فکری، معنوی و اجتماعی جوانان را محور اصلی برنامه‌ها دانست و گفت: اعتقادات صحیح زیربنای فروع دینی است و با تقویت ایمان، نماز و حجاب نیز نهادینه می‌شود.

حجت‌الاسلام حسینی همچنین بر اهمیت توجه به کلام ولی امر، بهره‌گیری از تحقیقات مستند در زمینه حجاب و معرفی مفاخر کاشان به نسل جوان تأکید کرد و افزود: تذکر با بیان مناسب اثرگذار است و استفاده از ظرفیت هنرمندان و برنامه‌های فرهنگی می‌تواند این اثرگذاری را افزایش دهد.

