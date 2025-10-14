  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۲۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۳۹

دستگیری متخلفان شکار پرنده در سبزکوه

دستگیری متخلفان شکار پرنده در سبزکوه

خانمیرزا-رئیس اداره محیط زیست شهرستان خانمیرزا گفت: طی دو عملیات جداگانه متخلفان شکار پرندگان وحشی در منطقه حفاظت شده سبزکوه و متخلف شروع به شکار در شهرستان خانمیرزا دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد محمودی رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خانمیرزا گفت: با تلاش مأموران در منطقه حفاظت شده سبزکوه، متخلفین شکار پرندگان وحشی شناسایی و دستگیر و همچنین متخلف شروع به شکار، توسط یگان حفاظت محیط زیست شهرستان خانمیرزا دستگیر و پس از تشکیل پرونده، متهمان به مراجع قضائی تحویل داده شدند.

وی اظهار داشت: از متخلفین شکار در منطقه حفاظت شده سبزکوه یک قبضه اسلحه تک تیر ساچمه زنی و ۵ قطعه کبک وحشی و ادوات شکار، همچنین از متخلف شروع به شکار در شهرستان خانمیرزا نیز یک قبضه اسلحه غیر مجاز کشف و ضبط گردید.

کد خبر 6621788

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها