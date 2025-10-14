دستگیری متخلفان شکار پرنده در سبزکوه

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد محمودی رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خانمیرزا گفت: با تلاش مأموران در منطقه حفاظت شده سبزکوه، متخلفین شکار پرندگان وحشی شناسایی و دستگیر و همچنین متخلف شروع به شکار، توسط یگان حفاظت محیط زیست شهرستان خانمیرزا دستگیر و پس از تشکیل پرونده، متهمان به مراجع قضائی تحویل داده شدند.

وی اظهار داشت: از متخلفین شکار در منطقه حفاظت شده سبزکوه یک قبضه اسلحه تک تیر ساچمه زنی و ۵ قطعه کبک وحشی و ادوات شکار، همچنین از متخلف شروع به شکار در شهرستان خانمیرزا نیز یک قبضه اسلحه غیر مجاز کشف و ضبط گردید.