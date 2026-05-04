بهرامی: عاملان شکار ۳۳ قطعه کبک در شاهو روانه زندان شدند

هیوا بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌هایی از سوی همیاران محیط زیست در شهرستان روانسر، مبنی بر حضور یک گروه شکارچی غیرمجاز در ارتفاعات شاهو، اکیپی از یگان حفاظت محیط زیست این شهرستان با هماهنگی پلیس اطلاعات و امنیت عمومی به محل اعزام شدند.

وی با اشاره به اقدام هماهنگ محیط‌بانان و پلیس اطلاعات افزود: مأموران یگان پس از انجام گشت و مراقبت میدانی و چند ساعت کمین در محورهای احتمالی تردد شکارچیان، موفق به دستگیری یکی از متخلفان سابقه‌دار شدند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان روانسر تصریح کرد: این عملیات با تعقیب‌ و گریز در منطقه انجام شد و در نهایت منجر به کشف و ضبط مقادیر قابل توجهی از پرندگان وحشی، ادوات شکار و لاشه‌های پرندگان شکارشده گردید.

بهرامی در تشریح اقلام به دست آمده گفت: در بازرسی به‌عمل آمده از متخلفین، تعداد ۳۳ قطعه کبک شکارشده، ۲ قطعه کبک زنده، ۲ عدد قفس چوبی شکار، ۳ رشته دام زنده‌گیری، ۳ عدد کیسه‌خواب، یک دستگاه اسپیکر و ۳ قبضه اسلحه شکاری کشف و ضبط گردید.

به گفته رئیس اداره محیط زیست شهرستان روانسر، اقلام کشف‌شده جهت بررسی‌های فنی و سیر مراحل قضایی توقیف و ضبط گردید و پرندگان زنده نیز جهت تیمار و رهاسازی به زیستگاه طبیعی منتقل شدند.

وی با تاکید بر برخورد قاطع دستگاه قضا با متخلفین، بیان کرد: پس از تشکیل پرونده قضایی، چهار نفر از متخلفان به مراجع قضایی معرفی شدند که از این میان، سه نفر با دستور بازپرس پرونده روانه زندان و یک نفر دیگر به دلیل جراحات وارده با قرار وثیقه آزاد گردید.

بهرامی ادامه داد: پس از برآورد و واریز ضرر و زیان وارده به محیط زیست و حیات وحش منطقه، سایر مراحل قانونی پرونده در حال پیگیری است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست روانسر در پایان ضمن تقدیر از همکاری ارزشمند همیاران محیط زیست و تعامل پلیس اطلاعات و امنیت عمومی شهرستان، بر ضرورت پایش مستمر زیستگاه‌های طبیعی، پیشگیری از شکار غیرمجاز و تقویت فرهنگ حفاظت از گونه‌های بومی تأکید کرد و گفت: یگان حفاظت محیط زیست با عزمی راسخ و بر پایه قوانین مصوب، با هرگونه تخلف زیست‌محیطی برخورد قاطع و بدون اغماض خواهد کرد.