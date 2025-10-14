رئیس شورای شهر بندرعباس: توسعه پایدار بدون حفظ محیط زیست ممکن نیست

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر سه شنبه جلسه شورای شهر بندرعباس با حضور مدیرکل حفاظت محیط زیست استان هرمزگان برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالرضا حیدری، رئیس شورای شهر بندرعباس، در این جلسه با اشاره به چالش‌های متعدد زیست‌محیطی این شهر ساحلی، بر این باور تاکید کرد که توسعه پایدار بدون حفظ محیط زیست ممکن نیست.

وی افزود: بندرعباس با چالش‌های زیست‌محیطی متعددی از جمله آلودگی‌های صنعتی و دریایی، تخریب پوشش گیاهی، بحران پسماند و تهدید تنوع زیستی روبرو است و هر پروژه عمرانی و طرح شهری باید با در نظر گرفتن اثرات زیست‌محیطی آن همراه باشد.

رئیس شورای شهر بندرعباس، ورود فاضلاب‌های شهری و پساب شرکت‌های صنعتی به دریا و خاک را تهدیدی برای حساسیت‌های منطقه برشمرد و گفت: اگرچه اقداماتی برای تصفیه و بازچرخانی انجام شده، اما هنوز راه درازی در پیش داریم.

حیدری با اشاره به تأثیر صنایع بزرگ، تردد خودروها و شرایط اقلیمی خاص در ایجاد هوای ناسالم در برخی روزها برای بندرعباس، ابراز نگرانی کرد که این موضوع به‌ویژه برای کودکان، سالمندان و بیماران نگران‌کننده است.

وی گسترش بی‌رویه ساخت‌وسازها بدون توجه به ظرفیت‌های طبیعی را عامل تخریب زیست‌بوم‌های محلی و کاهش آب‌آوری شهری دانست و گفت که در زمان بحران دچار مشکل می‌شویم.

رئیس شورای شهر بندرعباس خطاب به مسئول محیط زیست استان، گفت: با شفاف‌سازی وضعیت آلایندگی صنایع و سهم مردم از آن، تقویت نظارت‌های میدانی و فراهم کردن بستر مشارکت شهروندان، گام مؤثری در مسیر احیای محیط زیست بندرعباس بردارد.

حیدری با بیان اینکه بندرعباس در محاصره صنایع بزرگ آلاینده قرار دارد، اظهار کرد: صنایع آلاینده فقط مخصوص بندرعباس نیست، بلکه کل استان هرمزگان را تحت تأثیر قرار داده است.

وی از نمایندگان مجلس، استاندار و امام جمعه بندرعباس خواست تا برای احقاق حقوق مردم و دریافت سهم آلایندگی که سال‌ها از آن محروم بوده‌اند، کمک کنند.

رئیس شورای شهر بندرعباس تاکید کرد: این حق مردم است و دود این صنایع، بیماری مردم بندرعباس را به همراه دارد. ما از حقوق مردم کوتاه نخواهیم آمد و تا سطح ملی نیز این موضوع را پیگیری می‌کنیم.