به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، ظهر یکشنبه مجید وفادار در دویست و پنجمین جلسه‌ شورای شهر بندرعباس بیان کرد: وجود پالایشگاهها و صنایع مستقر در غرب که آلاینده‌ های خود را به شکل غیراستانداردی در محیط رها می‌کند یکی ازعوامل اصلی آلودگی محیط زیست است.

وی ادامه داد: بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی سازمان محیط زیست باید بر روی فعالیتهایی که باعث آلودگی‌ خلیج فارس و دریای عمان می‌شود، نظارت داشته باشد.

تردد شناور و ترانزیت کالا باعث آلودگی محیط زیست دریایی شده است

مدیرکل سازمان محیط زیست هرمزگان اظهار داشت: تردد شناور و ترانزیت کالا باعث آلودگی محیط زیست دریایی شده که باید هرچه زودتر جلوی پیشروی این آلودگی ها به سطح عمیق دریا گرفته شود.

وفادار افزود: با توجه به اجرایی شدن مصوبه مجلس شورای اسلامی تنها 40 تا 50 درصد آلودگی دریای خلیج فارس کنترل شده است که به علت شوری آب زیاد نمی توان از کنترل کامل آن جلوگیری به عمل آورد.

عمده مشکل آلودگی شهر بندرعباس سیستم نامناسب فاضلاب است

وی تاکید کرد: یکی از عمده مشکلات آلودگی شهر بندرعباس که باعث اعتراض شهروندان و ایجاد بیماری فراوان شده است وجود سیستم فاضلاب نامناسب در شهر است.

مدیرکل سازمان محیط زیست هرمزگان گفت: در گذشته با همکاری یک شرکت خصوصی طرح کشاندن فاضلاب ها به عنوان کود به باغات انجام شد که بر اثر پاره ای از مشکلات ناتمام ماند.

وفادار بیان کرد: سازمان محیط زیست طی یک طرح به سازمان آب و فاضلاب خواستار پیگیری دوباره این طرح در راستای جلوگیری از آلودگی محیط شهری شده است.

وی اذعان کرد: قسمتهایی از شهر مانند پایگاه هوایی و مسکن مهر که در حال ساخت است با مشکل شدید سیستم فاضلاب مواجه است که در صورت عدم استانداردسازی مشکلات عدیده ای به وجود می آید.

مدیرکل سازمان محیط زیست هرمزگان تاکید کرد: به علت نامناسب بودن فاضلاب شهری بسیاری از آنها به خورها سرازیر می شود که این خورها خود به دریا ختم می شود.

وفادار افزود: رهاسازی فاضلاب در دریا باعث از بین رفتن ماهی ها و آلودگی سواحل شده است.

مدیرکل سازمان محیط زیست هرمزگان عنوان کرد: تاکنون هشت واحد از صنایع به سازمان برای پیشگیری و جلوگیری از آلودگی های محیط زیست آن معرفی شده است.

در ادامه این جلسه حمید جمالی مدیرکل سازمان مدیریت زباله و پسماندهای شهری شهرداری بندرعباس گفت: برای پیشگیری از آلاینده های زیست محیطی شهر بندرعباس باید با همکاری دستگاه های مربوطه تجهیزات و دستگاه های مناسب خریداری و به کار گرفته شود.

وی عنوان کرد: جمع آوری زباله ها و آلاینده های صنایع غرب بندرعباس و عفونی بیمارستانها برعهده شهرداری نبوده اما این ارگان در راستای جلوگیری از آلودگی محیط زیست خود مسئولیت دفع آنها را برعهده دارد.