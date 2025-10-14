  1. جامعه
۲۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۵۶

برخی مدارس اطراف تهران بدون معلم ریاضی مانده‌اند

برخی مدارس اطراف تهران بدون معلم ریاضی مانده‌اند

عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: برخی مدارس اطراف تهران بدون معلم ریاضی مانده‌اند و مسئولان وزارت آموزش و پرورش باید این مشکل را پیگیری کنند.

به گزارش خبرنگارمهر، سیدمحمد آقامیری رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران در سیصد و شصت و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به بازدید از بوستان‌های شمیرانات در هفته گذشته، اظهار کرد: در همین بازدید موضوع مهمی مطرح شد؛ مدارس این محدوده حتی پس از خروج اتباع وضعیت بدی پیدا کرده و هم تعداد دانش آموزان به شدت کاهش یافته و هم وضعیت معلمان مناسب نیست.

وی افزود: یک ماه از سال گذشته و دیدیم که یک مدرسه معلم ریاضی ندارد. اعلام کردند که هرچه درخواست معلم داشتند، وزارت آموزش و پرورش معلمی در نظر نگرفته است و این جالب است که وزیر آموزش و پرورش اعلام کرده بود مدرسه بدون معلم نداریم. اینجا تهران است و این موارد روستاهای اطراف شهر تهران هستند که معلم ندارند، نه روستاهای زاهدان.

آقامیری همچنین تصریح کرد: بنده این موضوع را اعلام کردم که مسئولان وزارت آموزش و پرورش باید این مشکل را پیگیری کنند. این برای پایتخت و روستاهای دیوار به دیوار آن یک کوتاهی و غفلت بزرگ است و باید این مشکل پیگیری و حل شود.

    هوا FR ۱۱:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۲
      واقعاً جای نگرانی داره امیدوارم وزارت آموزش و پرورش سریع اقدام کنه تا دانش‌آموزان این مدارس فرصت برابر آموزشی داشته باشن

