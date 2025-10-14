به گزارش خبرگزاری مهر، امیر محمد نوری شهردار منطقه ۱۳ تهران، با حضور در فرماندهی ناحیه شرق اورژانس تهران، بر ضرورت هماهنگی و همافزایی میان دستگاههای اجرایی وخدماتی تاکید کرد.
امیر محمد نوری شهردار منطقه ١٣ تهران، با اشاره به اینکه از ابتدای حضور خود در منطقه، دیدار و گفتوگو با نهادهای خدمترسان را در دستور کار قرار داده است، گفت: تمام مجموعههای خدمترسان را مورد بررسی و گفتوگو قرار میدهیم تا از نزدیک در جریان فعالیتها، نیازها و چالشهای آنها قرار بگیریم و بتوانیم با همفکری و همکاری، مسیر خدمترسانی را بهبود دهیم.
مدیریت شهری شرق پایتخت با تأکید بر اینکه همه ما باید یکپارچه و هماهنگ برای مردم کار کنیم، افزود: هدف ما این است که با همافزایی میان شهرداری و سایر دستگاهها، مشکلات شهروندان سریعتر برطرف شود و خدمات مؤثرتری ارائه دهیم.
این دیدار در راستای ارتقای کیفیت خدمات شهری، تقویت همکاری میان دستگاههای اجرایی و افزایش رضایت شهروندان انجام شد.
نظر شما