۲ تن چوب فاقد مجوز در پلدختر کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ شاپور گراوند امروز سهشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: مأموران انتظامی پاسگاه «افرینه» پلدختر حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه وانت نیسان حامل بار مشکوک و آن را متوقف کردند.
وی افزود: در بازرسی از این خودرو دو تن چوب فاقد مجوز کشف شد.
فرمانده انتظامی پلدختر، بیان داشت: دراینرابطه یک نفر دستگیر و همراه پرونده به مراجع قضائی معرفی شده است.
سرهنگ گراوند، عنوان کرد: مبارزه قاطع با قاچاقچیان بهصورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار دارد و شهروندان محترم هرگونه موارد مشکوک را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.
