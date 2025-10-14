۲ تن چوب فاقد مجوز در پلدختر کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ شاپور گراوند امروز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: مأموران انتظامی پاسگاه «افرینه» پلدختر حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه وانت نیسان حامل بار مشکوک و آن را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از این خودرو دو تن چوب فاقد مجوز کشف شد.

فرمانده انتظامی پلدختر، بیان داشت: دراین‌رابطه یک نفر دستگیر و همراه پرونده به مراجع قضائی معرفی شده است.

سرهنگ گراوند، عنوان کرد: مبارزه قاطع با قاچاقچیان به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار دارد و شهروندان محترم هرگونه موارد مشکوک را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.