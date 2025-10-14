  1. استانها
  2. لرستان
۲۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۴۷

۲ تن چوب فاقد مجوز در پلدختر کشف شد

۲ تن چوب فاقد مجوز در پلدختر کشف شد

خرم‌آباد - فرمانده انتظامی پلدختر از کشف دو تن چوب فاقد مجوز در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ شاپور گراوند امروز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: مأموران انتظامی پاسگاه «افرینه» پلدختر حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه وانت نیسان حامل بار مشکوک و آن را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از این خودرو دو تن چوب فاقد مجوز کشف شد.

فرمانده انتظامی پلدختر، بیان داشت: دراین‌رابطه یک نفر دستگیر و همراه پرونده به مراجع قضائی معرفی شده است.

سرهنگ گراوند، عنوان کرد: مبارزه قاطع با قاچاقچیان به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار دارد و شهروندان محترم هرگونه موارد مشکوک را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد خبر 6621908

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها