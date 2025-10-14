به گزارش خبرنگار مهر، حمید کشکولی شامگاه سهشنبه در گفتوگو با رسانهها، اظهار داشت: با موافقت استاندار لرستان و در پی ابلاغ اختیار هیئت دولت به استانداران برای مدیریت هوشمند مصرف انرژی، ساعات کاری ادارات و دستگاههای اجرایی استان در روزهای پنجشنبه بهصورت دورکاری تعیین شد.
وی گفت: هدف از اجرای این تصمیم، افزایش بهرهوری، صرفهجویی در مصرف انرژی و تحکیم بنیان خانواده با ایجاد تعادل میان زندگی کاری و شخصی کارکنان است، دستگاههای خدماترسان، مراکز درمانی و امدادی، اورژانس، بیمارستانها، واحدهای آتشنشانی و مراکز تأمین کالاهای اساسی طبق روال عادی به فعالیت خود ادامه خواهند داد.
