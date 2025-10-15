به گزارش خبرنگار مهر، ادارهکل امور روستایی و شوراهای استانداری لرستان در راستای سیاستهای دولت مبنی بر استفاده از ظرفیتهای علمی جوانان و فراهمسازی زمینه خدمت تخصصی آنان، از واجدان شرایط برای انجام خدمت سربازی در قالب امریه دعوت به ثبتنام کرده است.
بر اساس اعلام این ادارهکل، ثبتنام متقاضیان از ساعت ۱۰ صبح روز شنبه ۲۶ مهرماه ۱۴۰۴ آغاز و تا ساعت ۲۴ روز دوشنبه ۵ آبانماه ۱۴۰۴ ادامه خواهد داشت.
طبق شرایط اعلامشده، دانشآموختگان مقاطع کارشناسی (ویژه مناطق محروم)، کارشناسیارشد و دکتری میتوانند در این فراخوان شرکت کنند.
همچنین، متقاضیان باید بومی استان لرستان باشند و فاقد هرگونه غیبت یا کسر خدمت باشند.
متقاضیان باید از طریق سامانه mashmoolin.iripo.ir وارد بخش «ثبتنام فراخوان» یا «فراخوانهای فعال» شده و گزینه مربوط به ادارهکل امور روستایی و شوراهای استانداریها را انتخاب کنند.
در این اطلاعیه تأکید شده است که فرآیند ثبتنام صرفاً بهصورت اینترنتی انجام میشود و مراجعه حضوری امکانپذیر نیست.
ادارهکل امور روستایی و شوراهای استانداری لرستان اعلام کرده است که ثبتنام به منزله پذیرش قطعی نیست و هیچگونه تعهدی برای جذب ایجاد نمیکند. بر اساس ضوابط، متقاضیان باید تا زمان اعزام به خدمت، حداقل شش ماه از مهلت معافیت تحصیلیشان باقیمانده باشد و از بستگان سببی یا نسبی کارکنان استانداری و واحدهای تابعه نباشند. همچنین نداشتن غیبت و کسر خدمت از شروط اصلی ثبتنام و پذیرش امریه است.
به گفته مسئولان، دریافت برگ اعزام منوط به تأیید نهایی پس از انجام استعلامهای حراست و گزینش خواهد بود و فرآیند انتخاب نهایی فقط برای افراد بومی استان لرستان انجام میشود. تاریخ اعزام به آموزش و خدمت نظام وظیفه نیز متعاقباً اعلام خواهد شد.
