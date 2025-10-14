به گزارش خبرنگار مهر، سید عقیل مرتضوی صبح سه‌شنبه در نشست خبری با اشاره به اجرای پروژه استفاده از پساب در مجتمع پتروشیمی خراسان اظهار کرد: در حال حاضر می‌توان گفت ۱۰۰ درصد این مجتمع از پساب تصفیه‌شده استفاده می‌کند.

وی با بیان اینکه سالانه در خراسان شمالی حدود یک میلیارد مترمکعب آب مصرف می‌شود، گفت: از این میزان، ۸۸ درصد در بخش کشاورزی، ۱۰ درصد در بخش شرب و بهداشت و تنها دو درصد در بخش صنعت مصرف می‌شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان شمالی افزود: در حال حاضر سدهای استان تنها ۱۳ درصد از حجم ذخیره خود را دارند و ۸۷ درصد ظرفیت آن‌ها خالی است که این وضعیت، ضرورت مدیریت مصرف آب را بیش از پیش نشان می‌دهد.

مرتضوی با اشاره به وابستگی شدید شهر بجنورد به سد شیرین‌دره بیان کرد: حدود ۷۰ درصد تأمین آب این شهر از سد یادشده انجام می‌شود و تأمین پایدار آب شرب در اولویت نخست قرار دارد.

وی ادامه داد: امسال به دلیل خشکسالی و کاهش بارش‌ها، ۳۰ درصد از چاه‌های غیرمجاز استان خشک شدند و تاکنون ۳۶۴ حلقه چاه غیرمجاز نیز مسدود شده است.

مرتضوی با اشاره به تجهیز ۹۵ درصد چاه‌های آب به کنتورهای هوشمند، بیان کرد: با استفاده از این سامانه‌ها، از حدود ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار مترمکعب اضافه‌برداشت آب جلوگیری شده است.