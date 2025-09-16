به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدحسین رجبی پیش از ظهر سه شنبه در نشست خبری همایش بین المللی «علوم انسانی اسلامی و بزرگداشت علامه مصباح یزدی» که در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) برگزار شد، اظهار کرد: ستاد بزرگداشت علامه مصباح پس از چهلم علامه تشکیل شد و از آن زمان تاکنون، مسئولیت برگزاری یادبود ایشان را بر عهده دارد و هرساله مراسم‌های باشکوهی در تهران، قم و سایر شهرستان‌ها برگزار شده و به برکت عنایت رهبر معظم انقلاب به علامه مصباح، هر سال بر شکوه و عظمت این مراسم افزوده شده است.

وی یادآور شد: در سه سال نخست، شهید آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی سخنران اصلی این مراسم‌ها بود و شخصیت‌های ملی و بین‌المللی نیز در کمیسیون‌های تخصصی و نشست‌های استانی و جهانی حضور یافتند.

حجت الاسلام رجبی افزود: در سال ۱۴۰۱ و در آستانه دومین سالگرد ارتحال استاد، خانواده علامه مصباح دیداری با رهبر انقلاب داشتند و معظم‌له در این دیدار تأکید کردند که «بزرگداشت علامه مصباح به معنای زنده نگه داشتن راه ایشان است» و بر همین اساس، ستاد بزرگداشت در سال‌های اخیر تلاش کرد تا برنامه‌ها را گسترش دهد و افکار و سلوک ایشان را بیش از پیش معرفی کند.

وی با اشاره به برنامه‌های امسال گفت: جلسات ستاد بزرگداشت به صورت هفتگی در حال برگزاری است و با توجه به شرایط کشور، شعاری که برای مراسم در نظر گرفته شده «ولایت فقیه؛ محور اتحاد و پرچمدار مقاومت» است که از فرمایش رهبر انقلاب درباره ضرورت حفظ وحدت الهام گرفته شده است و قرار است مراسم اصلی در قالب «همایش بین‌المللی علوم انسانی اسلامی و بزرگداشت علامه مصباح یزدی» در تهران و شهرهای دیگر از جمله قم برگزار شود و افزون بر آن، نشست‌های تخصصی متعددی نیز در سطح کشور شکل خواهد گرفت و امیدواریم امسال بتوانیم نزدیک به ۱۵۰ برنامه در نقاط مختلف کشور برگزار کنیم و بیش از ۲۰ استاد برجسته را درگیر این فعالیت‌ها داشته باشیم.

دبیر ستاد بزرگداشت علامه مصباح یزدی تصریح کرد: علامه مصباح شخصیتی صرفاً حوزوی نبود، بلکه ابعاد ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی داشت و ارتباط ایشان با رهبران ادیان الهی و فرماندهان جبهه مقاومت ستودنی بود و پس از ارتحال ایشان، درخواست برای برگزاری یادبود و نشر افکارشان در سطح جهان افزایش یافته و تنها در سال نخست رحلت، میزان تقاضا برای آثار و کتاب‌های علامه بیش از دو برابر شد و استقبال از اندیشه‌های ایشان روز به روز در حال گسترش است.

حجت الاسلام رجبی در پایان با اشاره به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: جایگاه علامه مصباح در علوم انسانی اسلامی جایگاهی بی‌بدیل است و فکر نوآورانه، خلقیات شایسته و سلوک معنوی ایشان، سرمایه‌ای ارزشمند برای حوزه‌های علمیه، دانشگاه‌ها و نظام اسلامی به شمار می‌رود.