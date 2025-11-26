به گزارش خبرگزاری مهر، اختتامیه نهمین دوره مدرسه حکمرانی اسلامی با سخنرانی حجت الاسلام احمدمبلغی، عضو مجلس خبرگان رهبری طی سخنانی با موضوع «حکمرانی علم؛ ضرورتها و الزامات» که در پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار شد، با اشاره به اهمیت حکمرانی علم در ساخت آینده کشور اظهار کرد: حکمرانی علم مجموعهای از فرآیندهای همافزا در سیاستگذاری، هدایت، تنظیمگری و ارزیابی نظامهای علمی است که باید بتواند علم را در مسیر حل مسائل جامعه و تولید آینده مؤثر هدایت کند.
وی با تبیین ضرورتهای حکمرانی علم، افزود: اگر حکمرانی علم بهدرستی شکل نگیرد، نظام علمی کشور گرفتار پراکندگی، کندی تصمیمسازی و عدم ارتباط با نیازهای واقعی جامعه خواهد شد. امروز ضرورت دارد که شبکه علمی کشور از مرحله تولید دانش تا تصمیمسازیهای کلان، در یک زنجیره منسجم و هدفمند قرار گیرد.
حجت الاسلام مبلغی با اشاره به نقش حوزه و دانشگاه در این ساختار خاطرنشان کرد: حوزههای علمیه و مراکز دانشگاهی باید در هندسه جدید حکمرانی علم جایگاه فعال داشته باشند و از تولید دانش صرف عبور کرده و به سطح جهتدهی و آیندهپردازی برسند.
استاد درس خارج فقه و اصول حوزههای علمیه، یکی از آفات نظام علمی را «تصمیمسازیهای بدون روندشناسی» دانست و تصریح کرد: تصمیمات علمی و پژوهشی باید مبتنی بر تحلیل روندهای آینده و نیازهای واقعی جامعه باشد تا آثار واقعی در ساحت حکمرانی و پیشرفت کشور ایجاد کند.
وی به الزامات حکمرانی علم اشاره کرد و افزود: «ضرورت وجود نهادهای تنظیمگر علمی برای هدایت تولید دانش»، «ایجاد سازوکارهای ارزیابی و بازتنظیم تصمیمات پژوهشی»، «تعامل فعال میان رشتههای علمی و دینی»، «توجه به آیندهپژوهی در حوزه علم و پژوهش»، «ایجاد ساختارهای تصمیمساز مبتنی بر تخصص، مبنا و نهاد» از جمله الزامات حکمرانی علم میباشند.
حجت الاسلام مبلغی در بخش دیگری از سخنان خود با تحلیل نقش پژوهشگاهها و مراکز علمی کشور گفت: اگر این مراکز نتوانند نقش اتاق فکر نظام علمی را ایفا کنند، تولیدات پژوهشی از تأثیرگذاری فاصله خواهد گرفت و بهجای جهتبخشی به جامعه، تنها به انباشت اسناد علمی منجر خواهد شد.
گفتنی است، اختتامیه نهمین دوره مدرسه حکمرانی اسلامی امروز سه شنبه چهارم آذرماه با جمعبندی مباحث و بیان چشمانداز ادامه این دورهها به کار خود پایان داد.
