به گزارش خبرنگار مهر، اقبال خانی پیش از ظهر سه شنبه در دیدار با دانشآموزان دارای آسیب بینایی در مدرسه استثنایی توکل شهرستان سنندج اظهار کرد: در سال تحصیلی جاری، ۱۰۲ دانشآموز آسیبدیده بینایی در مدارس استثنایی و تحت آموزش تلفیقی در مدارس عادی استان مشغول به تحصیل هستند.
وی اضافه کرد: این تعداد شامل دانشآموزان نابینا و کمبینا از مناطق مختلف استان میشود که در راستای تحقق عدالت آموزشی در مدارس مختلف مشغول به تحصیل هستند.
شعار روز جهانی عصای سفید دسترسی به فناوریهای نوین
رئیس آموزش و پرورش استثنایی کردستان، در ادامه سخنان خود به شعار روز جهانی عصای سفید اشاره کرد و افزود: شعار امسال این روز با عنوان «دسترسی نابینایان به فناوریهای نوین زمینهساز فرصتهای برابر» بهطور خاص بر اهمیت دسترسی به تکنولوژیهای نوین برای افراد نابینا و کمبینا تأکید دارد.
خانی بر این باور است که با تمرکز بیشتر جامعه بر مسائل نابینایان و آگاهسازی مردم میتوان به تحقق اهداف این روز و احیای حقوق این افراد کمک کرد.
وی همچنین گفت: توانمندسازی و تلفیق اجتماعی افراد آسیبدیده بینایی باید در اولویت قرار گیرد و روز جهانی عصای سفید بهعنوان یک فرصت مهم برای شنیدن صدای نابینایان و درک مطالبات بهحق آنها مطرح میشود.
اقدامات پیشگیرانه در راستای سلامت بینایی نوآموزان
وی در راستای پیشگیری از معلولیتهای بینایی و ارتقا سطح سلامت دانشآموزان، به اقدامات انجامشده در برنامه سنجش سلامت جسمانی نوآموزان اشاره کرد و یادآور شد: در برنامه سنجش سلامت نوآموزان بدو ورود به دبستان، تعداد ۹۲۶ نوآموز به مرحله تخصصی بینایی ارجاع داده شدند.
وی افزود: پس از ارزیابیها، نیازهای مختلف این نوآموزان شناسایی و اقدامات لازم برای درمان و پیشگیری از مشکلات بینایی در آنها انجام شده است.
خانی توضیح داد: از میان این نوآموزان، ۲۹۸ نفر نیازی به عینک نداشتند، ۳۳۱ نفر نیاز به عینک داشتند، ۱۰۸ نفر درمان آمبلیوپی (ضعف بینایی) داشتند، ۱۹ نفر درمان دارویی-جراحی نیاز داشتند، ۸ نفر به وسایل کمک بینایی نیاز داشتند و ۴ نفر هم دارای اختلال بینایی شدید استثنایی تشخیص داده شدند.
رئیس امور شو پرورش استثنایی کردستان اذعان کرد: آموزش باید بر مبنای ظرفیتهای هر دانشآموز و نیازهای ویژه آنها طراحی شود و آموزش و پرورش استثنایی استان کردستان با برنامهریزی دقیق، در تلاش است تا تمامی دانشآموزان نابینا و کمبینا را در مدارس عادی تحت آموزش تلفیقی قرار دهد تا آنان بتوانند در کنار سایر دانشآموزان تحصیل کنند.
وی همچنین اضافه کرد: آموزش و پرورش استثنایی استان با توسعه کمی و کیفی آموزشهای تلفیقی و فراگیر، تلاش میکند که دانشآموزان نابینا و کمبینا بهطور کامل در نظام آموزشی کشور جای گیرند و از تمامی فرصتهای آموزشی بهرهمند شوند.
گرامیداشت روز جهانی نابینایان و تجلیل از کارکنان آسیبدیده بینایی
همچنین در راستای گرامیداشت روز جهانی نابینایان، در مراسمی ویژه، کارکنان دارای آسیب بینایی شاغل در اداره آموزش و پرورش استثنایی کردستان تجلیل شدند.
خانی با تعدادی از معلمان نابینا شاغل در مدارس استثنایی استان، از تلاشها و زحمات آنها قدردانی کرد و این فرصت را برای ارج نهادن به فعالیتهای این افراد مغتنم شمرد.
خانی در این بخش از سخنان خود تأکید کرد: معلمان نابینا در آموزش دانشآموزان نابینا و کمبینا نقش کلیدی دارند و باید از آنها حمایت و قدردانی کرد.
نظر شما