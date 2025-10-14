  1. استانها
  2. کردستان
۲۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۲۶

خانی: ۱۰۲ دانش‌آموز نابینا و کم‌بینا در مدارس کردستان تحصیل می‌کنند

خانی: ۱۰۲ دانش‌آموز نابینا و کم‌بینا در مدارس کردستان تحصیل می‌کنند

سنندج- رئیس آموزش و پرورش استثنایی کردستان گفت: در سال تحصیلی جاری، ۱۰۲ دانش‌آموز آسیب‌دیده بینایی در مدارس استثنایی و تحت آموزش تلفیقی در مدارس عادی استان کردستان تحصیل می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، اقبال خانی پیش از ظهر سه شنبه در دیدار با دانش‌آموزان دارای آسیب بینایی در مدرسه استثنایی توکل شهرستان سنندج اظهار کرد: در سال تحصیلی جاری، ۱۰۲ دانش‌آموز آسیب‌دیده بینایی در مدارس استثنایی و تحت آموزش تلفیقی در مدارس عادی استان مشغول به تحصیل هستند.

وی اضافه کرد: این تعداد شامل دانش‌آموزان نابینا و کم‌بینا از مناطق مختلف استان می‌شود که در راستای تحقق عدالت آموزشی در مدارس مختلف مشغول به تحصیل هستند.

شعار روز جهانی عصای سفید دسترسی به فناوری‌های نوین

رئیس آموزش و پرورش استثنایی کردستان، در ادامه سخنان خود به شعار روز جهانی عصای سفید اشاره کرد و افزود: شعار امسال این روز با عنوان «دسترسی نابینایان به فناوری‌های نوین زمینه‌ساز فرصت‌های برابر» به‌طور خاص بر اهمیت دسترسی به تکنولوژی‌های نوین برای افراد نابینا و کم‌بینا تأکید دارد.

خانی بر این باور است که با تمرکز بیشتر جامعه بر مسائل نابینایان و آگاه‌سازی مردم می‌توان به تحقق اهداف این روز و احیای حقوق این افراد کمک کرد.

وی همچنین گفت: توانمندسازی و تلفیق اجتماعی افراد آسیب‌دیده بینایی باید در اولویت قرار گیرد و روز جهانی عصای سفید به‌عنوان یک فرصت مهم برای شنیدن صدای نابینایان و درک مطالبات به‌حق آن‌ها مطرح می‌شود.

اقدامات پیشگیرانه در راستای سلامت بینایی نوآموزان

وی در راستای پیشگیری از معلولیت‌های بینایی و ارتقا سطح سلامت دانش‌آموزان، به اقدامات انجام‌شده در برنامه سنجش سلامت جسمانی نوآموزان اشاره کرد و یادآور شد: در برنامه سنجش سلامت نوآموزان بدو ورود به دبستان، تعداد ۹۲۶ نوآموز به مرحله تخصصی بینایی ارجاع داده شدند.

وی افزود: پس از ارزیابی‌ها، نیازهای مختلف این نوآموزان شناسایی و اقدامات لازم برای درمان و پیشگیری از مشکلات بینایی در آن‌ها انجام شده است.

خانی توضیح داد: از میان این نوآموزان، ۲۹۸ نفر نیازی به عینک نداشتند، ۳۳۱ نفر نیاز به عینک داشتند، ۱۰۸ نفر درمان آمبلیوپی (ضعف بینایی) داشتند، ۱۹ نفر درمان دارویی-جراحی نیاز داشتند، ۸ نفر به وسایل کمک بینایی نیاز داشتند و ۴ نفر هم دارای اختلال بینایی شدید استثنایی تشخیص داده شدند.

رئیس امور شو پرورش استثنایی کردستان اذعان کرد: آموزش باید بر مبنای ظرفیت‌های هر دانش‌آموز و نیازهای ویژه آن‌ها طراحی شود و آموزش و پرورش استثنایی استان کردستان با برنامه‌ریزی دقیق، در تلاش است تا تمامی دانش‌آموزان نابینا و کم‌بینا را در مدارس عادی تحت آموزش تلفیقی قرار دهد تا آنان بتوانند در کنار سایر دانش‌آموزان تحصیل کنند.

وی همچنین اضافه کرد: آموزش و پرورش استثنایی استان با توسعه کمی و کیفی آموزش‌های تلفیقی و فراگیر، تلاش می‌کند که دانش‌آموزان نابینا و کم‌بینا به‌طور کامل در نظام آموزشی کشور جای گیرند و از تمامی فرصت‌های آموزشی بهره‌مند شوند.

گرامیداشت روز جهانی نابینایان و تجلیل از کارکنان آسیب‌دیده بینایی

همچنین در راستای گرامیداشت روز جهانی نابینایان، در مراسمی ویژه، کارکنان دارای آسیب بینایی شاغل در اداره آموزش و پرورش استثنایی کردستان تجلیل شدند.

خانی با تعدادی از معلمان نابینا شاغل در مدارس استثنایی استان، از تلاش‌ها و زحمات آن‌ها قدردانی کرد و این فرصت را برای ارج نهادن به فعالیت‌های این افراد مغتنم شمرد.

خانی در این بخش از سخنان خود تأکید کرد: معلمان نابینا در آموزش دانش‌آموزان نابینا و کم‌بینا نقش کلیدی دارند و باید از آن‌ها حمایت و قدردانی کرد.

کد خبر 6621996

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها