پرواز آزمایشی ۱۰۰ ساعته هواپیمای بومی «سیمرغ» آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسمی با حضور حسین پورفرزانه رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، امیر سرتیپ افشین خواجه‌فرد معاون وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، مهدی جمالی‌نژاد استاندار اصفهان و جمعی از مسئولان لشکری و کشوری، پروازهای آزمایشی هواپیمای بومی «سیمرغ» با هدف اجرای الزامات و مقررات مربوط به دریافت گواهینامه صلاحیت پرواز از سازمان هواپیمایی کشوری آغاز شد.

ایران در جمع ۲۰ کشور دارای توان طراحی و ساخت هواپیما

در این مراسم، حسین پورفرزانه رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با اشاره به جایگاه علمی و فنی ایران در صنعت هوانوردی اظهار کرد: تعداد کشورهایی که توانایی طراحی و تولید هواپیما را دارند، کمتر از ۲۰ کشور در جهان است و جمهوری اسلامی ایران یکی از این کشورها محسوب می‌شود که به دانش فنی طراحی و ساخت هواپیمای ترابری با تکیه بر توان داخلی و نخبگان جوان خود دست یافته است.

به گزارش مهر، هواپیمای ایرانی «سیمرغ» با دو موتور ۲۵۰۰ اسب‌بخاری، بیشینه وزن برخاست ۲۱ هزار و ۵۰۰ کیلوگرم و توانایی حمل ۶ هزار کیلوگرم بار در مسافت ۳۹۰۰ کیلومتر طراحی شده، طراحی و ساخت این هواپیما در بستر منطقه ویژه صنایع هوایی شاهین‌شهر و در مدت ۱۵ سال انجام شده است.

این هواپیما از امروز با مجوز سازمان هواپیمایی کشوری، وارد مرحله پروازهای آزمایشی به‌منظور اجابت الزامات صلاحیت پروازی شده و قرار است حدود ۱۰۰ ساعت پرواز آزمایشی را انجام دهد. پس از پایان این مرحله و دریافت گواهینامه STC، «سیمرغ» به‌عنوان یک هواپیمای ترابری به ناوگان حمل‌ونقل هوایی کشور افزوده خواهد شد.