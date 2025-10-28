  1. اقتصاد
  2. راه و مسکن
۶ آبان ۱۴۰۴، ۱۵:۳۸

پرواز آزمایشی ۱۰۰ ساعته هواپیمای بومی «سیمرغ» آغاز شد

پرواز آزمایشی ۱۰۰ ساعته هواپیمای بومی «سیمرغ» آغاز شد

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری از آغاز پروازهای آزمایشی هواپیمای بومی «سیمرغ» با هدف اجرای الزامات و مقررات مربوط به دریافت گواهینامه صلاحیت پرواز از سازمان هواپیمایی کشوری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسمی با حضور حسین پورفرزانه رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، امیر سرتیپ افشین خواجه‌فرد معاون وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، مهدی جمالی‌نژاد استاندار اصفهان و جمعی از مسئولان لشکری و کشوری، پروازهای آزمایشی هواپیمای بومی «سیمرغ» با هدف اجرای الزامات و مقررات مربوط به دریافت گواهینامه صلاحیت پرواز از سازمان هواپیمایی کشوری آغاز شد.

ایران در جمع ۲۰ کشور دارای توان طراحی و ساخت هواپیما

در این مراسم، حسین پورفرزانه رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با اشاره به جایگاه علمی و فنی ایران در صنعت هوانوردی اظهار کرد: تعداد کشورهایی که توانایی طراحی و تولید هواپیما را دارند، کمتر از ۲۰ کشور در جهان است و جمهوری اسلامی ایران یکی از این کشورها محسوب می‌شود که به دانش فنی طراحی و ساخت هواپیمای ترابری با تکیه بر توان داخلی و نخبگان جوان خود دست یافته است.

به گزارش مهر، هواپیمای ایرانی «سیمرغ» با دو موتور ۲۵۰۰ اسب‌بخاری، بیشینه وزن برخاست ۲۱ هزار و ۵۰۰ کیلوگرم و توانایی حمل ۶ هزار کیلوگرم بار در مسافت ۳۹۰۰ کیلومتر طراحی شده، طراحی و ساخت این هواپیما در بستر منطقه ویژه صنایع هوایی شاهین‌شهر و در مدت ۱۵ سال انجام شده است.

این هواپیما از امروز با مجوز سازمان هواپیمایی کشوری، وارد مرحله پروازهای آزمایشی به‌منظور اجابت الزامات صلاحیت پروازی شده و قرار است حدود ۱۰۰ ساعت پرواز آزمایشی را انجام دهد. پس از پایان این مرحله و دریافت گواهینامه STC، «سیمرغ» به‌عنوان یک هواپیمای ترابری به ناوگان حمل‌ونقل هوایی کشور افزوده خواهد شد.

کد مطلب 6637509
زهره آقاجانی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۲۰:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۶
      27 2
      پاسخ
      توکل بخدا انشالله که جواب بده
    • محمدطاهر IR ۲۱:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۶
      26 1
      پاسخ
      عالیست زحمت نخبه های ایرانی، اگه کشورهای دیگه میسازن ما حتما میتونیم بسازیم
    • ب م IR ۰۰:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۷
      6 4
      پاسخ
      سلام هواپیما یعنی سوار شدن بر هوا یا سر خوردن روی هوا با موتور قایقها و کشتی ها هم روی آب سوار می شوند و یا روی آب بوسیله موتور سر می خورند. کمی اعتماد بنفس برای مهندسین ایرانی لازم است و الا ساختن هواپیما چیزی نیست.
    • امیر حسن بیگی IR ۰۸:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۷
      9 1
      پاسخ
      دست مریزاد در پناه خدا باشید
    • حسین NL ۰۸:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۷
      14 38
      پاسخ
      نکنید توروخدا نمیتونید نسازید ماشین های ایرانی که ارابه مرگ هستن وای به حال هواپیمای ایرانی!!!
    • سید حبیب IR ۱۰:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۷
      13 2
      پاسخ
      ان شاءالله خدا نخبه های ما رو حفظ کنه به امید پیشرفت و اقتدار و افتخار روز افزون ایران اسلامی
    • عباس IR ۲۱:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۷
      4 3
      پاسخ
      قطعا میتونن همینطور که ماهواره و موشک رو با قدرت ساختن.
    • Gholam IR ۲۱:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۷
      4 3
      پاسخ
      مفتخریم بوجود متخصصین ایران زمین ، زنده باد👏👏👏
    • IR ۰۲:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۸
      3 3
      پاسخ
      این همه سرمایه دار !!! و نعمت،و نیرو،، بالگرد،هواپیما،کشتی، قایق،چه تفریحی باری نظامی مسافری،باید شروع کنیم،،خودمون
    • IR ۱۸:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۸
      1 3
      پاسخ
      آفرین آفرین آفرین
    • فرهاد IR ۰۶:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۹
      1 2
      پاسخ
      درود و زنده باد.ای کاش هرچه زودتر له سرانجام برسه
    • IR ۱۵:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۹
      3 0
      پاسخ
      چرا فیلم پرواز نمیزارین تا ببینیم یکصد سال پیش چقدر پیشرفته بودن
    • IR ۱۷:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
      0 2
      پاسخ
      به امید کارکردخوب و پیشرفت این. محصول
    • علی IR ۱۷:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
      1 0
      پاسخ
      ۱۰۰ساعت 😆😆

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها