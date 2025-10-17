  1. استانها
۲۵ مهر ۱۴۰۴، ۷:۱۴

تحریم‌ها زمینه‌ساز پیشرفت ملت ایران؛ مکانیسم ماشه فقط یک جنگ روانی است

گرمسار- امام جمعه گرمسار با اشاره به بی‌اثر بودن مکانیسم ماشه، گفت: آمریکا پیش از این نیز حداکثر تحریم‌ها را علیه ایران اعمال کرد، اما ملت ایران در سایه این محدودیت‌ها به پیشرفت خواهند رسید.

حجت الاسلام سید علیرضا آرامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، درباره مکانیسم ماشیه و دشمنی استکبار جهانی علیه ملت ایران، ابراز کرد: مکانیسم ماشه و تحریم‌های سازمان ملل و اروپا فقط ابزاری است که بخواهند ملت ایران را متزلزل کنند.

وی با بیان اینکه دشمن به دنبال خالی کردن دل‌های مردم ایران اسلامی است، افزود: استکبار به این وسیله می‌خواهد دو قطبی در کشورمان ایجاد کند و الا خود انان هم می‌دانند که این مکانیسم و تحریم‌ها هیچی نیست.

امام جمعه گرمسار با بیان اینکه آمریکا با تمام توانش هر چقدر که جا داشته ملت ایران را تحریم کرده است و چیزی باقی نمانده که مکانیسم ماشیه بخواهد چیزی را تغییر دهد، گفت: ماشه فقط یک جنگ روانی است.

آرامی با بیان اینکه مکانیسم ماشه اثری ندارد زیرا حداکثر تحریم‌ها را سابقاً آمریکا کرده است، ابراز کرد: جای جدیدی برای تحریم در کشورمان وجود ندارد اما از سوی دیگر به حمد الله در نظام اسلامی حواس همه جمع است و باید گفت که دور زدن تحریم‌ها را هم بلد هستیم.

وی با بیان اینکه ملت ایران اسلامی دارای عزمی پولادین است، تاکید کرد: اگر هم این مکانیسم ماشه بخواهد اثری در تحریم‌ها داشته باشد بازهم به نفع ملت ایران است زیرا همیشه اینطور بوده که در شرایط سخت انسان رشد می‌کند و مملکت ما هم همینطور بوده است.

امام جمعه گرمسار با بیان اینکه با همه تحریم‌ها در طی این ۴۶ سال ملت ایران توانسته در همه جنبه‌ها پیشرفت کند، افزود: آمارهای ارائه شده از پیشرفت‌ها سبب حیرت آدم می‌شود.

آرامی افزود: چندی قبل معاون وزیر جهاد کشاورزی آمارهایی در تولید گوشت و ماهی و تخم مرغ و … ارائه می‌داد که مبنی بر رتبه‌های ششم و هفتم و دهم کشورمان در بین کشورهای دنیا بود و این نشان از پیشرفت‌های کشورمان دارد.

وی با بیان اینکه در موشکی، ماهواره، مسائل پزشکی، موارد تولیدی و صنعتی و … پیشرفت‌های چشم گیری در کشورمان ایجاد شده است که نتیجه همین تحریم‌ها محسوب می‌شود، گفت: ملت ما در تنگناها راه رشد را پیدا می‌کند و نباید نگران بود.

