حجت الاسلام سید علیرضا آرامی در گفتوگو با خبرنگار مهر، درباره مکانیسم ماشیه و دشمنی استکبار جهانی علیه ملت ایران، ابراز کرد: مکانیسم ماشه و تحریمهای سازمان ملل و اروپا فقط ابزاری است که بخواهند ملت ایران را متزلزل کنند.
وی با بیان اینکه دشمن به دنبال خالی کردن دلهای مردم ایران اسلامی است، افزود: استکبار به این وسیله میخواهد دو قطبی در کشورمان ایجاد کند و الا خود انان هم میدانند که این مکانیسم و تحریمها هیچی نیست.
امام جمعه گرمسار با بیان اینکه آمریکا با تمام توانش هر چقدر که جا داشته ملت ایران را تحریم کرده است و چیزی باقی نمانده که مکانیسم ماشیه بخواهد چیزی را تغییر دهد، گفت: ماشه فقط یک جنگ روانی است.
آرامی با بیان اینکه مکانیسم ماشه اثری ندارد زیرا حداکثر تحریمها را سابقاً آمریکا کرده است، ابراز کرد: جای جدیدی برای تحریم در کشورمان وجود ندارد اما از سوی دیگر به حمد الله در نظام اسلامی حواس همه جمع است و باید گفت که دور زدن تحریمها را هم بلد هستیم.
وی با بیان اینکه ملت ایران اسلامی دارای عزمی پولادین است، تاکید کرد: اگر هم این مکانیسم ماشه بخواهد اثری در تحریمها داشته باشد بازهم به نفع ملت ایران است زیرا همیشه اینطور بوده که در شرایط سخت انسان رشد میکند و مملکت ما هم همینطور بوده است.
امام جمعه گرمسار با بیان اینکه با همه تحریمها در طی این ۴۶ سال ملت ایران توانسته در همه جنبهها پیشرفت کند، افزود: آمارهای ارائه شده از پیشرفتها سبب حیرت آدم میشود.
آرامی افزود: چندی قبل معاون وزیر جهاد کشاورزی آمارهایی در تولید گوشت و ماهی و تخم مرغ و … ارائه میداد که مبنی بر رتبههای ششم و هفتم و دهم کشورمان در بین کشورهای دنیا بود و این نشان از پیشرفتهای کشورمان دارد.
وی با بیان اینکه در موشکی، ماهواره، مسائل پزشکی، موارد تولیدی و صنعتی و … پیشرفتهای چشم گیری در کشورمان ایجاد شده است که نتیجه همین تحریمها محسوب میشود، گفت: ملت ما در تنگناها راه رشد را پیدا میکند و نباید نگران بود.
