به گزارش خبرنگار مهر، محسن طرزطلب، رئیس سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا) در حاشیه هفتمین کنفرانس نیروگاههای خورشیدی ایران گفت: برخلاف انتظار، بخش اداری آنگونه که اعلام شده بود در اجرای طرحهای خورشیدی ورود مؤثری نداشته است.
وی افزود: بخش صنعت نیز عملکرد مطلوبی نداشته و طبق قانون «مانعزدایی از صنعت برق» تا پایان امسال برای احداث نیروگاه فرصت دارد. به گفته او، در صورت بروز محدودیت برق در سال آینده، این محدودیتها بیشتر متوجه صنایع و دستگاههای اداری خواهد بود.
طرزطلب از مصوبه اخیر شورای عالی انرژی خبر داد که بر اساس آن، ادارات دولتی موظف شدهاند بهجای تأمین ۲۰ درصد، ۴۰ درصد برق خود را از منابع تجدیدپذیر تأمین کنند. او به ادارات و صنایع توصیه کرد هرچه سریعتر به سمت احداث نیروگاههای خورشیدی، بادی و سامانههای ذخیرهساز حرکت کنند و تأمین برق خود را مستقل انجام دهند.
وی تأکید کرد: «منتظر ماندن برای اقدام دیگران به ضرر خودشان تمام میشود. اولویت ما تأمین نیاز خانگی است، بنابراین ادارات و صنایع باید خودشان پیشقدم شوند.»
طرزطلب در ادامه به مجوز جدید شورای اقتصاد اشاره کرد و گفت: براساس این مجوز، اجرای هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی روی پشتبام منازل در دستور کار قرار گرفته است.
او از صدور فراخوانی برای جذب تجمیعکنندگان خبر داد و افزود: این تجمیعکنندگان میتوانند با استفاده از تسهیلات، تجهیزات وارد کرده و در اختیار مردم قرار دهند؛ بهگونهای که ۳۰ درصد هزینه را از مشترکان دریافت و باقیمانده را بهصورت اقساطی تأمین کنند.
رئیس ساتبا درباره جزئیات مالی طرح نیز گفت: «هزینه نصب نیروگاههای ۵ کیلوواتی بین ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان است که بسته به نیاز مشترک متغیر خواهد بود؛ البته باتریها و سیستمهای هیبریدی هزینه را افزایش میدهند.»
طرزطلب در پایان از مشارکت چند بانک در این طرح خبر داد و گفت: «صندوق توسعه ملی منابع تسهیلاتی را در اختیار بانکها قرار میدهد و ما نیز نظارت کامل بر کیفیت تجهیزات و قیمتها خواهیم داشت تا طرح با هزینه مناسب و کیفیت مطلوب اجرا شود.»
