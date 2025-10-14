  1. استانها
  2. زنجان
۲۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۱۱

حمزلو پاک: فاز نخست پروژه شهیدان کریمی به بهره‌برداری می‌رسد

حمزلو پاک: فاز نخست پروژه شهیدان کریمی به بهره‌برداری می‌رسد

زنجان - رئیس شورای اسلامی شهر زنجان از بهره‌برداری فاز نخست محور شهیدان کریمی در آینده نزدیک خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین حمزه‌لوپاک، ظهر سه‌شنبه در جلسه شورای شهر زنجان با اشاره به اهمیت طرح سبزه میدان در بافت مرکزی شهر اظهار کرد: این طرح یکی از پروژه‌های مهم و فاخر در حوزه‌های بازآفرینی و گردشگری است که نقش بسزایی در توسعه شهری ایفا می‌کند.

وی این پروژه را نتیجه زحمات ۴۰ ساله در تملک و اجرای طرح اولیه دانست و گفت: معرفی صحیح این میراث ارزشمند وظیفه همه اعضای شورا و حتی نهادهای دیگر است.

رئیس شورای اسلامی شهر زنجان از بهره‌برداری قریب‌الوقوع بخش شمالی سبزه میدان با همکاری شهرداری و مسئولان کشوری خبر داد و افزود: مراسم افتتاحیه باشکوه و با درنظر گرفتن مولفه‌های رضایتمندی شهروندان تدارک دیده شده است.

وی در مورد روند اجرای سایر طرح‌های عمرانی عنوان کرد: پروژه‌های پارک دهخدا و پارک نگین در حال انجام است و پیمانکاران کار خود را آغاز کرده‌اند.

حمزه‌لو با اشاره به اینکه ساخت محور شهیدان کریمی در پنج فاز در حال انجام است، خاطرنشان کرد: فاز اول این طرح نیز به زودی به بهره‌برداری خواهد رسید تا شهروندان با سهولت بیشتری تردد کنند.

وی تصریح کرد: شهرداری پس از اتمام هر پروژه، آن را بلافاصله در اختیار شهروندان قرار می‌دهد و هیچ پروژه‌ای به دلیل سیاست‌های دیگر از بهره‌برداری محروم نخواهد شد.

رئیس شورای اسلامی شهر زنجان یادآر شد: تلاش‌های مستمر اعضای شورا و شهرداری بر این است که پروژه‌ها در زمان مقرر و به بهترین شکل اجرا شوند و همه این اقدامات نشان‌دهنده تعهد شهرداری و شورا به توسعه و بهبود فضای شهری است تا شهروندان از فضاهای زیبا و کارآمد بهره‌مند شوند.

کد خبر 6622025

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها