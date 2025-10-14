به گزارش خبرنگار مهر، حسین حمزه‌لوپاک، ظهر سه‌شنبه در جلسه شورای شهر زنجان با اشاره به اهمیت طرح سبزه میدان در بافت مرکزی شهر اظهار کرد: این طرح یکی از پروژه‌های مهم و فاخر در حوزه‌های بازآفرینی و گردشگری است که نقش بسزایی در توسعه شهری ایفا می‌کند.

وی این پروژه را نتیجه زحمات ۴۰ ساله در تملک و اجرای طرح اولیه دانست و گفت: معرفی صحیح این میراث ارزشمند وظیفه همه اعضای شورا و حتی نهادهای دیگر است.

رئیس شورای اسلامی شهر زنجان از بهره‌برداری قریب‌الوقوع بخش شمالی سبزه میدان با همکاری شهرداری و مسئولان کشوری خبر داد و افزود: مراسم افتتاحیه باشکوه و با درنظر گرفتن مولفه‌های رضایتمندی شهروندان تدارک دیده شده است.

وی در مورد روند اجرای سایر طرح‌های عمرانی عنوان کرد: پروژه‌های پارک دهخدا و پارک نگین در حال انجام است و پیمانکاران کار خود را آغاز کرده‌اند.

حمزه‌لو با اشاره به اینکه ساخت محور شهیدان کریمی در پنج فاز در حال انجام است، خاطرنشان کرد: فاز اول این طرح نیز به زودی به بهره‌برداری خواهد رسید تا شهروندان با سهولت بیشتری تردد کنند.

وی تصریح کرد: شهرداری پس از اتمام هر پروژه، آن را بلافاصله در اختیار شهروندان قرار می‌دهد و هیچ پروژه‌ای به دلیل سیاست‌های دیگر از بهره‌برداری محروم نخواهد شد.

رئیس شورای اسلامی شهر زنجان یادآر شد: تلاش‌های مستمر اعضای شورا و شهرداری بر این است که پروژه‌ها در زمان مقرر و به بهترین شکل اجرا شوند و همه این اقدامات نشان‌دهنده تعهد شهرداری و شورا به توسعه و بهبود فضای شهری است تا شهروندان از فضاهای زیبا و کارآمد بهره‌مند شوند.