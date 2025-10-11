حجت الاسلام محمودی: نماز ستون دین و مسیر قرب الهی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمود محمودی‌زاده صبح شنبه در همایش نماز سپاه ناحیه بقیه‌الله (عج) شیراز، سخنان خود را با شرح پیام مقام معظم رهبری به اجلاس سراسری نماز آغاز کرد و این پیام را یکی از پیام‌های ارزشمند صادره از سوی ایشان برشمرد.

وی در تبیین فلسفه خلقت انسان گفت: خداوند، انسان را برای رسیدن به کمال خلق کرده و خلقت انسان نسبت به سایر موجودات متفاوت است. انسان برخلاف حیوانات که فاقد قوه ناطقه هستند، دائماً در مسیر رشد و کمال و رسیدن به جایگاهی رفیع در یک سیر عمودی است.

مسئول نمایندگی ولی فقیه سپاه فجر استان فارس افزود: دنیا برای انسان به مثابه یک میدان مسابقه است که با تلاش و عملکرد خوب، می‌تواند به کمال دست پیدا کند. راه رسیدن به این کمال و مقام قرب الهی، تنها در مسیر عبودیت، عبادت و بندگی است و غیر از این راهی وجود ندارد.

به گفته وی، هدف غایی خلقت انسان رسیدن به خداست و انسان با بندگی است که به کمال می‌رسد؛ این فلسفه خلقت عالم هستی است.

حجت‌الاسلام محمودی‌ زاده سپس به یک پرسش بنیادین پرداخت و گفت: با وجود اینکه هدف خلقت، رسیدن به مقام قرب الهی بوده و فطرت انسان خداجو است، چرا در خروجی، تعداد کمی به راه بندگی می‌روند و عده کثیری برخلاف فطرت خود عمل کرده و در نهایت سر از جهنم درمی‌آورند؟

وی ادامه داد: درست است که فطرت انسان خداجو است و زمینه و ابزار رسیدن به هدف فراهم شده، اما این مسیر به راحتی طی نمی‌شود، چرا که تمایلات نفسانی و حیوانی نیز در وجود انسان قرار داده شده و انسان به سمت این تمایلات کشیده می‌شود.

مسئول نمایندگی ولی فقیه سپاه فجر استان فارس افزود: اگر انسان خود را در چارچوب درستی که خداوند مقرر کرده است، قرار دهد، قطعاً به کمال خواهد رسید.

حجت‌الاسلام محمودی‌ زاده این چارچوب را «دین» نامید و تصریح کرد: دین انسان را هدایت می‌کند تا به کمال برسد و او را از زندگی حیوانی جدا می‌سازد.

وی نماز را محور اصلی این چارچوب دانست و گفت: در دین، موضوع نماز مورد توجه ویژه قرار دارد. در روایت آمده است که نماز، پیشانی و ستون دین است و نقشی اساسی در رسیدن انسان به کمال ایفا می‌کند.

مسئول نمایندگی ولی فقیه سپاه فجر استان فارس یادآور شد: نماز تنها مختص به اسلام نیست، بلکه در همه ادیان الهی و توحیدی وجود دارد. انسان با توسل به نماز با خداوند ارتباط می‌گیرد و انبیا الهی همواره بر نماز اول وقت، توجه به نماز و توجه در نماز تأکید کرده‌اند.

حجت‌الاسلام محمودی‌زاده در پایان به آثار فراوان نماز در زندگی اشاره کرد و گفت: در روایات آمده است که چند دقیقه راز و نیاز شبانه، انسان را به اوج می‌رساند و آثار نماز در زندگی بسیار فراوان است.