به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین محبی عصر پنج شنبه ر دیدار با اعضای قرارگاه قرآنی سپاه فجر ضمن تجلیل از عملکرد بسیار خوب سپاه فجر در امور قرآنی گفت: عرصه فعالیت های قرآنی پُربرکت و بی انتهاست و قرارگاه قرآنی سپاه فجر فعالیت های درخشان قرآنی فراتر از برنامه ها و مصوبات داشته که در برخی موضوعات ۱۰ برابر میانگین کشور بوده است.

وی با بیان اینکه قرآن مبنا و عامل اصلی قدرت سپاه است، ادامه داد: وجه تمایز و تفاوت اصلی سپاه با سایر نیروهای نظامی جهان موضوع معنویت و قرآن است و دلیل برتری، موفقیت و قدرت روزافزون سپاه نیز اتکاء و عمل به مفاهیم قرآنی است.

معاون فرهنگی و تبلیغات حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه با بیان اینکه ۵۴ راهبرد قرآنی برای مدیران و فرماندهان سپاه طراحی و تبیین شده است، افزود: اُنس با قرآن و معنویت و حرکت بر مبنای مفاهیم قرآن عامل اصلی موفقیت در ماموریت ها، برنامه ریزی مطلوب و پیشبرد امور است.

سردار محبی گفت: فعالیت های قرآنی از بدو تشکیل سپاه مورد توجه و دارای اهمیت راهبردی بوده و امسال چهل و چهارمین دوره مسابقات سراسری قرآن در سطح سپاه برگزار می شود.

معاون فرهنگی و تبلیغات حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه با اشاره به کسب رتبه های برتر در سطح سپاه و موفقیت های سپاه فجر در موضوعات قرآنی، تصریح کرد: این موفقیت ها گُواه این است که اهمیت موضوعات قرآنی در استان فارس به خوبی درک شده و از تلاش های خالصانه اعضای قرارگاه قرآنی و فرماندهی سپاه فجر در این زمینه تشکر می کنم.