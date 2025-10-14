کلانتری جدید پرند افتتاح شد؛گامی مؤثر در ارتقای امنیت و آرامش شهروندان

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاح کلانتری ۱۹ شهر پرند با حضور سردار کیومرث عزیزی، فرمانده انتظامی غرب استان تهران، حجتالاسلام کاظمی، امامجمعه پرند، رضا آقاعلیخانی، فرماندار رباطکریم، مرتضی طهماسبی، رئیس دادگستری رباط کریم و سرهنگ تیمور کلانتری، فرمانده انتظامی رباط کریم برگزار شد.
کلانتری ۱۹ پرند در شمال فاز ۶ این شهر جدید و در زمینی به مساحت ۲۵۰۰ مترمربع احداث شده است. زیربنای این مجموعه ۶۸۵ مترمربع بوده و عملیات ساخت و تجهیز آن بهطور کامل توسط شرکت عمران شهر جدید پرند انجام شده است.
مسئولان حاضر در این آئین با تأکید بر لزوم توسعه زیرساختهای انتظامی همزمان با گسترش مناطق شهری، بهرهبرداری از این کلانتری را گامی مؤثر در جهت تأمین امنیت پایدار، ارتقای خدمات انتظامی و تقویت آرامش اجتماعی در پرند دانستند.
این طرح در چارچوب برنامههای نیروی انتظامی برای تقویت ساختارهای امنیتی در مناطق تازهتأسیس و پرجمعیت استان تهران اجرا شده است.
