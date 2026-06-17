به گزارش خبرنگار مهر، ظهر چهارشنبه، اعضای شورای تامین شهرستان سیریک امروز با حضور در جایگاه‌های سوخت این شهرستان، طی بازدیدی سرزده، هشت خودروی متخلف را شناسایی و توقیف کردند.

رضا شهیدیان، فرماندار شهرستان سیریک، به همراه محمدی، رئیس دادگستری، و سرهنگ درخشان‌نیا، فرمانده انتظامی شهرستان، با حضور در کلیه جایگاه‌های عرضه سوخت این شهرستان، از نزدیک روند سوخت‌رسانی و عملکرد سامانه‌های نظارتی را مورد بررسی قرار دادند.

رضا شهیدیان در حاشیه این بازدید در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس مصوبه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سوخت شهرستان، از تاریخ ۱۴ خرداد ماه، کلیه جایگاه‌های عرضه سوخت به دوربین‌های پلاک‌خوان مجهز شده‌اند و وضعیت آن‌ها به‌صورت روزانه پایش می‌شود.

وی افزود: امروز با هماهنگی دستگاه قضایی و فرماندهی انتظامی، بازدیدی سرزده از کلیه جایگاه‌های سطح شهرستان به عمل آمد که در نتیجه آن، هشت خودروی متخلف شناسایی و دستور توقیف آن‌ها صادر شد و پرونده متخلفان برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی گردید.

اتصال دوربین‌های پلاک‌خوان به شهرستان‌های همجوار

فرماندار سیریک با اشاره به اتصال سامانه پلاک‌خوان این شهرستان به دوربین‌های جایگاه‌های سوخت شهرستان‌های میناب و جاسک، خاطرنشان کرد: بر اساس دستور مقام قضایی، خودروهایی که در ۲۴ ساعت، دو بار یا بیشتر اقدام به سوخت‌گیری کنند، به‌صورت روزانه شناسایی و احضار خواهند شد و پس از تشکیل پرونده، به مراجع قضایی معرفی می‌گردند.

شهیدیان تأکید کرد: این بازدیدها به‌صورت محسوس و نامحسوس ادامه خواهد یافت و هیچ گونه اغماضی در برخورد با متخلفان وجود نخواهد داشت.

رئیس شورای تامین شهرستان سیریک در پایان با تأکید بر عزم جدی دستگاه‌های اجرایی و قضایی برای صیانت از حقوق عمومی، تصریح کرد: مردم شریف شهرستان مطمئن باشند که برای حفظ منافع عمومی، با متخلفان بدون اغماض و مماشات برخورد خواهد شد و کلیه اعضای شورای تامین و شورای اداری شهرستان از هیچ تلاشی در این مسیر فروگذار نخواهند کرد.

شهیدیان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در حوزه سوخت، مراتب را به مراجع مربوطه گزارش دهند تا اقدامات قانونی لازم صورت پذیرد.