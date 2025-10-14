  1. سیاست
  2. مجلس
۲۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۱۹

طرح استیضاح وزیر کشاورزی در مجلس رسیدگی شود

طرح استیضاح وزیر کشاورزی در مجلس رسیدگی شود

یک نماینده مجلس گفت: حدود ۵۳ نفر از نمایندگان، طرح استیضاح وزیر جهاد کشاورزی را امضا کردند و تقدیم هیئت رئیسه شده و باید به کمیسیون تخصصی ارجاع شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدنجیب حسینی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه، ۲۲ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی، گفت: حدود ۵۳ نفر از نمایندگان، طرح استیضاح وزیر جهاد کشاورزی را امضا کردند و تقدیم هیئت رئیسه شده و بیش از سه هفته از این طرح می‌گذرد. این سوال وجود دارد که به چه دلیل تاکنون هیئت رئیسه این طرح استیضاح را به کمیسیون تخصصی ارجاع نداده است.

نماینده مردم مینودشت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وزارت جهاد امروز در بدترین وضعیت خود قرار دارد، اظهار کرد: گوشت قرمز از سفره مردم کاملاً محو شده و گوشت سفید هم در حال محو شدن است.

کد خبر 6622143
زهرا علیدادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها