طرح استیضاح وزیر کشاورزی در مجلس رسیدگی شود

به گزارش خبرنگار مهر، سیدنجیب حسینی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه، ۲۲ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی، گفت: حدود ۵۳ نفر از نمایندگان، طرح استیضاح وزیر جهاد کشاورزی را امضا کردند و تقدیم هیئت رئیسه شده و بیش از سه هفته از این طرح می‌گذرد. این سوال وجود دارد که به چه دلیل تاکنون هیئت رئیسه این طرح استیضاح را به کمیسیون تخصصی ارجاع نداده است.

نماینده مردم مینودشت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وزارت جهاد امروز در بدترین وضعیت خود قرار دارد، اظهار کرد: گوشت قرمز از سفره مردم کاملاً محو شده و گوشت سفید هم در حال محو شدن است.