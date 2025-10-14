به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا سلیمی، معاون بهره‌برداری گروه فولاد مبارکه، امروز در نشست خبری این شرکت که در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: فولاد مبارکه طی سال‌های اخیر با اجرای پروژه‌های متعدد در حوزه مدیریت آب و انرژی، موفق شده است مصرف آب خود را به شکل چشمگیری کاهش دهد و در مسیر خودکفایی در منابع حیاتی گام بردارد.

وی اظهار کرد: در حال حاضر بیش از ۶۰ درصد آب مورد نیاز فولاد مبارکه از پساب شهری و صنعتی تأمین می‌شود. این در حالی است که در سطح جهانی میانگین مصرف آب برای تولید هر تن فولاد خام بین ۵ تا ۸ مترمکعب است، اما در فولاد مبارکه این عدد به ۲.۲ تا ۲.۶ مترمکعب کاهش یافته که یکی از پایین‌ترین ارقام در جهان محسوب می‌شود.

سلیمی با اشاره به موقعیت خشک و کم‌آب استان اصفهان افزود: شرکت فولاد مبارکه از سال‌ها پیش، کاهش وابستگی به منابع آب شیرین را در دستور کار قرار داده است. در حال حاضر کمتر از ۱.۵ درصد آب مورد نیاز شرکت از حوزه آبریز زاینده‌رود برداشت می‌شود و به‌زودی با تکمیل پروژه انتقال آب از دریای عمان و خلیج فارس، فولاد مبارکه به‌طور کامل از وابستگی به منابع داخلی رها خواهد شد.

معاون بهره‌برداری فولاد مبارکه تصریح کرد: یکی از پروژه‌های کلیدی ما، سرمایه‌گذاری ۵۰ میلیون یورویی در تصفیه پساب شهری است که با اجرای آن سالانه حدود ۸.۵ میلیون مترمکعب آب تصفیه‌شده به چرخه صنعتی بازمی‌گردد. در کنار آن، استفاده چندباره از آب در فرآیندهای خنک‌کاری و بازچرخانی مداوم در خطوط تولید از مهم‌ترین اقدامات برای کاهش مصرف آب بوده است.

او گفت: در حال حاضر فولاد مبارکه از پساب ۹ شهر اطراف خود بهره می‌برد و پروژه‌های جدیدی نیز برای انتقال آب از دریا در دست اجراست. این شرکت در رتبه‌بندی جهانی صنعت فولاد از نظر مصرف آب، ایمنی و بهره‌وری نسوزها در رتبه نخست قرار دارد.

سلیمی با اشاره به اینکه از ابتدای تأسیس، ظرفیت تولید فولاد مبارکه سه برابر شده اما برداشت آب به یک‌سوم کاهش یافته است، افزود: این موفقیت حاصل اجرای پروژه‌های نوآورانه خنک‌کاری و بازچرخانی آب در فرآیندهای صنعتی بوده است.

او درباره عملکرد تولیدی شرکت گفت: در شش‌ماهه نخست امسال، با وجود محدودیت‌های شدید انرژی، فولاد مبارکه توانست بیش از ۲۵ رکورد روزانه و ماهانه در خطوط اصلی تولید ثبت کند. در بخش ریخته‌گری مداوم، رکورد ماهانه ۸۳۲ هزار تن در فروردین‌ماه ثبت شد و در مجموع، تولید فولاد خام شرکت نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲.۲ درصد رشد داشته است.

سلیمی افزود: در سال ۲۰۲۵، ایران در میان تولیدکنندگان فولاد جهان در جایگاه دهم قرار گرفت و سهم فولاد مبارکه از کل تولید کشور ۳۴.۸ درصد بوده است. این در حالی است که سهم فولاد مبارکه در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ به ترتیب ۳۲.۲ و ۳۲.۹ درصد بود. این آمار نشان می‌دهد فولاد مبارکه نقش محوری در تثبیت جایگاه جهانی فولاد ایران دارد.

معاون بهره‌برداری فولاد مبارکه با اشاره به شرایط ویژه صنعت در سال جاری گفت: امسال صنعت فولاد کشور از نیمه فروردین با محدودیت انرژی و رکود بازار مواجه بود و وقوع جنگ نیز شرایط بین‌المللی را پیچیده‌تر کرد، اما با وجود همه چالش‌ها، فولاد مبارکه توانست روند تولید خود را حفظ کند و حتی رکوردهای جدیدی به ثبت برساند.

او استراتژی‌های فولاد مبارکه در مواجهه با بحران انرژی را دو محور شامل استفاده حداکثری از ظرفیت‌های تولید در فصول بدون محدودیت انرژی و حرکت به سمت خودکفایی در منابع انرژی و تولید برق مستقل عنوان کرد.

سلیمی افزود: اگر فولاد مبارکه نیروگاه اختصاصی خود را نداشت، بدون تردید صنعت فولاد کشور با افت شدید تولید مواجه می‌شد. در شش‌ماهه نخست امسال، تولید برق نیروگاه‌های اختصاصی فولاد مبارکه نسبت به سال گذشته ۱۱۹ درصد افزایش یافته، در حالی که مصرف برق ۴ درصد کاهش یافته و میزان برق دریافتی از شبکه سراسری ۵۷ درصد کمتر شده است. این دستاورد، نمادی از بهره‌وری و مدیریت هوشمند منابع در شرایط محدودیت است.

وی تأکید کرد: فولاد مبارکه امروز تنها یک بنگاه صنعتی نیست؛ بلکه مجموعه‌ای ملی است که با تکیه بر دانش بومی، فناوری‌های نوین و رویکردی پایدار، نقش کلیدی در حفظ تعادل تولید و پایداری انرژی کشور ایفا می‌کند. این شرکت هم‌اکنون برای بیش از ۲۵۰۰ شرکت در زنجیره تأمین و صنایع پایین‌دستی نقش محوری دارد و به موتور محرک توسعه صنعتی ایران تبدیل شده است.

سلیمی گفت: مدیریت بهینه منابع آب و انرژی، اجرای پروژه‌های نوآورانه، ثبت رکوردهای متعدد در خطوط تولید و حرکت به سمت استفاده از آب دریا برای مصارف صنعتی، همگی نشان از تعهد فولاد مبارکه به پایداری، حفظ محیط‌زیست و توسعه ملی دارد. آینده صنعت فولاد در گرو چنین نگاه هوشمندانه و مسئولانه‌ای است.