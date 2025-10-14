به گزارش خبرنگار مهر، حبیب مسیحی تازیانی ظهر سه شنبه در بخش دوم نشست با اعضای شورای شهر بندرعباس با تأکید بر ضرورت تقسیم وظایف میان دستگاه‌های مختلف، از پیگیری جدی اجرای کمربند سبز شهری خبر داد و بر اهمیت حفاظت از اکوسیستم ساحلی و مقابله با آلودگی هوایی در بندرعباس تأکید کرد.

مسیحی تازیانی با بیان دغدغه‌های مشترک محیط زیست و شورای شهر در زمینه کمربند سبز شهری، گفت: اجرای این طرح نیازمند تقسیم وظایف بین دستگاه‌ها و همکاری مستمر است تا اقدامات به صورت عملیاتی و مؤثر انجام شود.

او افزود: با توجه به دستور استاندار، سهمی از ظرفیت حوزه صنعت برای توسعه فضای سبز و کاهش آلودگی در نظر گرفته شده و صنایع موظف هستند حداقل ۲۵ درصد از مسئولیت اجتماعی خود را در این زمینه ایفا کنند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست با اشاره به نمونه‌های موفقی از همکاری صنایع، گفت: برخی صنایع به خوبی تعهدات خود را انجام داده‌اند و ما این اقدامات را ارج می‌نهیم.

او همچنین تأکید کرد: فضای سبز ایجاد شده باید واقعی، مشجر و موثر در کاهش آلودگی باشد و صرفاً یک چمن ساده نمی‌تواند مورد قبول محیط زیست قرار گیرد.

نظارت بر شناورها و حفاظت از خط ساحلی

مسیحی تازیانی در ادامه به موضوع آلودگی ناشی از شناورها اشاره کرد و گفت: نظارت بر شناورها بر عهده دو دستگاه اصلی است؛ شناورهای صیادی توسط شیلات و سایر شناورها توسط سازمان بنادر کنترل می‌شوند، اما محیط زیست نیز در کنار این دستگاه‌ها به منظور رعایت کنوانسیون‌ها و حفظ محیط دریایی، نظارت‌های لازم را اعمال خواهد کرد.

وی تأکید کرد: در صورت مشاهده هرگونه تخلف در محدوده خط ساحلی، بلافاصله متخلفان به مراجع قضائی معرفی می‌شوند و هیچ کوتاهی در اجرای قوانین پذیرفتنی نیست.

حفظ اکوسیستم ساحلی و توسعه جنگل‌کاری

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان درباره اهمیت حفظ ساختار طبیعی خط ساحلی هشدار داد و گفت: اکوسیستم ساحلی ما باید به صورت طبیعی و پایدار حفظ شود و ساختار ماسه‌ای آن نباید به گل‌آلود و غیرقابل استفاده تبدیل گردد.

او با اشاره به نمونه امارات متحده عربی که برای گردشگری خود سواحل را از بیابان‌های اطراف ماسه‌ریزی می‌کند، افزود: ما نباید با برداشت بی‌رویه ماسه، بستر ساحلی خود را به مناطق گل‌آلود و نامناسب تبدیل کنیم که آینده ساحل را تهدید می‌کند.

مسیحی تازیانی همچنین از آمادگی کامل محیط زیست برای همکاری با شهرداری در زمینه توسعه جنگل‌کاری و اجرای طرح‌های شاخص گردشگری ساحلی خبر داد و گفت: اگر طرح‌های شهرداری امکان استفاده مردم از مناظر طبیعی جنگل‌ها را فراهم کند، محیط زیست حتماً حمایت خواهد کرد.

مطالعات علمی و پیگیری آلودگی هوایی در غرب بندرعباس

مدیرکل حفاظت محیط زیست درباره آلودگی هوایی و مشکلات زیست‌محیطی در مناطق صنعتی غرب بندرعباس گفت: سازمان محیط زیست درخواست انجام مطالعات علمی جامع در زمینه انتشار آلودگی‌ها و اثرات تغییرات اقلیمی در این منطقه را به استانداری ارائه کرده است.

او ادامه داد: هدف از این مطالعات شناسایی منابع آلودگی، نحوه استقرار صنایع و تعیین راهکارهای کنترل انتشار آلاینده‌هاست تا توسعه صنعتی به گونه‌ای مدیریت شود که کمترین آسیب به محیط زیست وارد شود.

مسیحی تازیانی افزود: از استاندار خواهیم خواست که به محیط زیست اختیارات لازم برای نظارت موثر داده شود و در کمیته‌های تخصصی با حضور شهردار و دیگر مسئولان تصمیماتی اتخاذ شود که نتایج آن ملموس و موثر باشد.

تاکید بر همکاری و تعامل مستمر برای حفظ محیط زیست شهری

مدیرکل حفاظت محیط زیست در پایان ضمن اشاره به مشکلات ناشی از آلودگی منابع آبی و خاکی و ایجاد لجنزار در مناطق شهری، خواستار همکاری همه دستگاه‌ها، از جمله شهرداری و آب منطقه‌ای برای مدیریت بهتر منابع طبیعی و بهبود کیفیت زندگی شهروندان شد.

او گفت: ما به عنوان نهاد محیط زیست آماده همکاری کامل و ارائه کمک‌های علمی و نیروی انسانی در راستای حفظ سلامت شهری و توسعه پایدار هستیم و امیدواریم با همدلی و تعامل، مشکلات زیست‌محیطی بندرعباس به حداقل برسد.