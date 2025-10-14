مسیحی: ۵۲ واحد صنعتی در هرمزگان به عنوان صنعت آلاینده شناسایی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب مسیحی پیش از ظهر سه شنبه در نشست با شورای اسلامی شهر بندرعباس اظهار کرد: در سال ۱۴۰۱، ۲۶ واحد صنعتی آلاینده در استان هرمزگان شناسایی شده بود.

وی افزود: با تغییر دستورالعمل‌ها در سال ۱۴۰۲، تعداد واحدهای صنعتی آلاینده در استان هرمزگان به ۶۲ واحد افزایش یافت و با بررسی‌های کارشناسی دقیق‌تر در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۳۳ واحد آلاینده در هرمزگان شناسایی شد تا مالیات سبز از آن‌ها ستانده شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان هرمزگان بیان کرد: در ابتدای سال ۱۴۰۴، در فصل بهار، ۵۲ واحد صنعتی را مشمول صنایع آلاینده کرده‌ایم و قطعاً تا پایان سال این روند افزایش خواهد یافت.

وی با اشاره به بودجه محدود و ناچیز سازمان حفاظت محیط زیست افزود: اداره کل محیط زیست هرمزگان برای ارزیابی‌های دقیق آلایندگی‌ها نیاز به دستگاه‌های پیشرفته دارد که هنوز امکان تهیه آن‌ها فراهم نشده است.

مسیحی تاکید کرد: مجموعه محیط زیست با هیچ واحد صنعتی تعارفی ندارد و چنانچه به نتیجه برسیم که واحدی آلایندگی دارد قطعاً ورود خواهیم کرد.

وی با اشاره به شکل‌گیری صنایع بزرگ در مجاورت بندرعباس، اظهار کرد: صنایعی مانند پالایشگاه، فولاد و نیروگاه‌ها که در گذشته ممکن است مجوزهای محیط‌زیستی امروزی را نداشته‌اند، همگی پتانسیل تولید آلایندگی دارند. قانون‌گذار امروزه با وضع قوانینی مانند هوای پاک و مالیات سبز، چارچوب‌های بازدارنده و جبرانی را برای کاهش خسارت به اکوسیستم طبیعی و انسانی ایجاد کرده است.

مسیحی تازیانی با اشاره به ماده ۸ آئین‌نامه توزیع مالیات سبز، گفت: ۵۰ درصد از این مالیات با نظر اداره کل محیط زیست باید در جهت بهبود محیط زیست همان منطقه هزینه شود. این موضوع فرصتی است برای جبران بخشی از خسارات واریزی.

وی در بخش دیگری از سخنانش به پیگیری‌های جدی این اداره کل در موضوع فاضلاب شهری بندرعباس اشاره کرد و گفت که اولین شکایت در این زمینه توسط محیط زیست انجام شد که نهایتاً منجر به اقدام برای ساماندهی و بازچرخانی آب برای استفاده در صنعت گردید.

وی در پایان با قدردانی از شورای شهر و شهرداری بندرعباس، ابراز امیدواری کرد که با همفکری و همگرایی بین دستگاه‌ها، بتوان به نتایج مطلوبی برای ارتقای محیط زیست شهری دست یافت.