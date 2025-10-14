به گزارش خبرنگار مهر، صدراله بهرامی پیش از ظهر امروز سه شنبه در گفتگویی رسانهای اظهار کرد: صدور این مجوز در راستای اعمال حاکمیت دریایی سازمان بنادر و دریانوردی بر تمامی فعالیتهای تجاری و غیرتجاری واقع در نوار ساحلی کشور است.
وی افزود: با بهرهبرداری از این اسکله، ضمن ساماندهی فعالیتهای سوخترسانی به شناورهای تجاری در منطقه سجافی شهرستان هندیجان، زمینه توسعه زیرساختهای پشتیبانی فعالیتهای دریایی و ارتقای ایمنی دریانوردی در محدوده یاد شده فراهم خواهد شد.
معاون مهندسی و عمران بنادر و دریانوردری خوزستان تصریح کرد: این مجوز بر پایه چارچوبهای مصوب کارگروه نظارت بر سواحل و در اجرای سیاستهای کلان سازمان بنادر و دریانوردی مبنی بر مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی و حمایت از بهرهبرداریهای مجاز صادر شده است.
وی با اشاره به رویکرد اجتماعی و اقتصادی این سازمان در اجرای طرحهای ساحلی گفت: صدور این مجوز علاوه بر رعایت ضوابط فنی و محیطزیستی، گامی در راستای تحقق مسئولیت اجتماعی برای پایداری اقتصادی محلی، گسترش فرصتهای اشتغال و بهبود معیشت محلی در نواحی ساحلی استان بهشمار میرود.
