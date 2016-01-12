به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان، با توجه به وظایف حاکمیتی این اداره کل در حفظ و صیانت از آبراهها و سواحل استان خوزستان، هدف از اجرای طرح ملی پایش و مطالعات شبیه سازی سواحل استان خوزستان اندازه گیری مشخصههای دریایی و تهیه بانک اطلاعاتی مورد نیاز دستگاههای اجرایی و مؤسسات تحقیقاتی است و اجرای این طرح میتواند کمک شایانی به انجام طراحی بهینه اسکلهها و ســازههای ساحلی و دریایی کند.
همچنین در این نشست که با حضور دستگاههای اجرایی، نظامی و انتظامی مرتبط با حوزه دریایی استان خوزستان برگزار شد، ضمن ارائه گزارشی از وضعیت اسکلهها و سازههای دریایی واقع در سواحل رودخانه زهره، در خصوص برخی از پروژههای در دست اقدام در سواحل این نقطه حسب مقررات و مجوزهای لازم تصمیم سازی شد.
یادآور میشود کمیته تخصصی ساماندهی اسکلهها و شناورها به طور ادواری با حضور ارگانهای ذیربط به ریاست مدیر کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان برگزار میشود. این کمیته در راستای اجرای قوانین و مقررات مربوط به مدیریت سواحل که بر عهده سازمان بنادر و دریانوردی میباشد، بـــرگزار میشود.
لازم به ذکر است که انجام هر گونه فعالیت ساخت و ساز در سواحل یا بهره برداری از تأسیسات و سازههای دریایی در استان خوزستان با صدور مجوز توسط این اداره کل امکان پذیر است.
