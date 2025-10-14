جزیره هنگام پایلوت اجرای طرح مدیریت مشارکتی صید و صیادی در هرمزگان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین جلسه طرح پایلوت مدیریت مشارکتی صید و صیادی با حضور معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات هرمزگان، فرمانده یگان حفاظت منابع آبزیان، مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های صیادی استان، نماینده پژوهشکده اکولوژی خلیج‌فارس و دریای عمان، مسئول حقوقی شیلات استان و جمعی از نمایندگان جامعه صیادی جزیره هنگام برگزار شد.

در این نشست که با هدف آغاز فصل جدیدی از مدیریت مشارکتی و مسئولانه در حوزه صید برگزار شد، مسعود بارانی مدیرکل شیلات هرمزگان با تأکید بر اهمیت اعتماد به جامعه صیادی گفت: برای نخستین بار، مدیریت صید از مرحله حفاظت از ذخایر تا شیوه صید، به خود جامعه صیادی سپرده می‌شود و این گام بزرگی در جهت پایداری منابع و مسئولیت‌پذیری صیادان است.

وی با بیان اینکه موفقیت این مدل مشارکتی می‌تواند الگوی ملی شود افزود: صیادان جزیره هنگام با سابقه و تجربه دیرینه خود می‌توانند نشان دهند که جامعه صیادی، نه فقط بهره‌بردار که حافظ اصلی دریا و ذخایر آن است. ما این بار تصمیم را از دل جامعه صیادی آغاز کرده‌ایم.

بارانی تصریح کرد: این طرح پس از جزیره هنگام، در صورت موفقیت، به سایر صیدگاه‌های استان هرمزگان تعمیم خواهد یافت.

مدیرکل شیلات هرمزگان افزود: این الگوی نوین مدیریت مشارکتی، نه تنها به بهبود بهره‌وری صید کمک می‌کند، بلکه به‌عنوان راهکاری علمی برای کاهش تعارضات، افزایش انسجام اجتماعی میان صیادان و ارتقای نقش آنان در حفاظت از ذخایر دریایی شناخته می‌شود.

بارانی تصریح کرد: تکیه بر دانش بومی صیادان، در کنار تصمیم‌سازی مشترک با نهادهای شیلاتی، می‌تواند منجر به ایجاد نظامی پویا شود که هم منافع اقتصادی صیادان را تضمین کند و هم پایداری زیست‌محیطی دریا را حفظ نماید.

وی افزود: تجربه سایر کشورها نیز نشان داده است که هر جا جامعه صیادی در تصمیم‌گیری شریک بوده، میزان تخلفات، صید غیرمجاز و فشار بر ذخایر به شکل قابل توجهی کاهش یافته است. در همین راستا، شیلات هرمزگان با اجرای پایلوت در جزیره هنگام، قصد دارد مسیر تازه‌ای را آغاز کند که در آن صیاد به‌عنوان عضو ناظر و مسئول شناخته می‌شود، نه صرفاً بهره‌بردار و این موضوع گامی مهم در تغییر نگرش و حرکت به سمت مدیریت مشارکتی و مسئولانه است.