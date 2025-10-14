پوریانی: دستگاه قضایی ملجا و پناهگاه مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس پوریانی بعدازظهر سه شنبه در حاشیه دیدار مردمی در آمل افزود: ۴۷۲ درخواست در شهرستان آمل مورد بررسی قرار گرفت و دستورات لازم در خصوص این درخواست‌ها صادر شد.

وی دیدار چهره به چهره با مردم را یکی از برنامه‌های مهم دادگستری مازندران برشمرد و افزود: در این دیدارها ضمن گفتگو با مردم و استماع سخنان آنها و در صورت لزوم با مطالعه پرونده و نظارت قضائی، دستورات لازم در خصوص درخواست‌ها صادر می‌شود.

رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: برخورد توام با سعه صدر و حُسن خلق در بررسی درخواست مراجعان مدنظر ویژه دادگستری مازندران بوده و این مهم به همه روسا، دادستان‌ها و همکاران حوزه‌های قضایی مازندران نیز تاکید شده است.

پوریانی با اشاره به برکات برگزاری جلسات ملاقات مردمی، از دستگاه قضایی به عنوان ملجاء و پناهگاه مردم یاد کرد و افزود: در جلسه امروز پرونده‌ای با موضوع کلاهبرداری با حضور تعداد زیادی از شکات مطرح و مورد بررسی قرار گرفت که در این خصوص دستورات قضایی لازم صادر شد.

پوریانی همچنین با اشاره به طرح چندین پرونده مرتبط با جرم رِبا در شهرستان آمل، تصریح کرد: ربا از حیث دینی و شرعی حرام و از حیث قانونی جرم محسوب شده و قطعاً مجرمین این حوزه مورد شناسایی و برخورد قانونی قرار خواهند گرفت.

گفتنی است رئیس کل دادگستری مازندران در بدو ورود به شهرستان آمل ضمن حضور در آستان مقدس حضرت امامزاده ابراهیم (ع)، به مقام والای شهدای گرانقدر ادای احترام کرد.

همچنین رئیس کل دادگستری دادگستری مازندران، دادستان مرکز استان و معاونین دادگستری مازندران ضمن حضور در دفتر امام جمعه شهرستان آمل با حجت الاسلام یعقوبیان دیدار و گفتگو کردند.

بازدید از چند شرکت صنعتی برای حل موانع و مشکلات سرمایه گذاری و تولید و بررسی مطالبات مردمی مرتبط با حقوق عامه با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی مرتبط از دیگر برنامه‌های سفر رئیس کل دادگستری مازندران به شهرستان آمل است.