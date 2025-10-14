راهبرد جمهوری اسلامی از تحولات فلسطین برای نسل جوان تبیین شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علیاصغر محمدیراد، بعدازظهر سه شنبه در مراسم آئین رونمایی کتاب «طرح محو اسرائیل»، اظهار کرد: این کتاب نتیجه نشستها و مباحثات علمی اعضای خانه طلاب جوان است و مبنای شکلگیری آن، پرسشهای ذهنی مردم درباره عملکرد جبهه مقاومت و تحلیلهای نادرست پیرامون تصمیمات راهبردی جمهوری اسلامی بود.
وی افزود: در برههای از زمان، برخی شبهات در فضای فکری جامعه شکل گرفته بود؛ از جمله اینکه آیا جمهوری اسلامی در عملیات «طوفان الاقصی» نقشی داشته یا از آن بیاطلاع بوده است، یا اینکه برخی تصمیمات کلان به رهبر انقلاب تحمیل میشود و این مجموعه سوالات ما را به ضرورت بررسی طرح تاریخی جمهوری اسلامی در قبال رژیم صهیونیستی رهنمون ساخت.
محمدیراد در توضیح ساختار اثر گفت: کتاب در چند فصل تدوین شده و موضوعاتی همچون تاریخ تأسیس رژیم صهیونیستی، طرحهای جایگزین جمهوری اسلامی در دورههای مختلف تاریخی، مبانی نظری و راهبردی طرح ایران برای پایان حیات این رژیم و نیز تحلیل شکستهای جبرانناپذیر اسرائیل در نبرد اخیر را بررسی کرده است.
وی ادامه داد: در فصل پایانی کتاب، ارتباط میان جنگ ۱۲ روزه اخیر و راهبرد کلان جمهوری اسلامی ایران در زمینه فروپاشی رژیم صهیونیستی تبیین شده و نشان داده میشود که این نبرد، بخشی از فرآیند تحقق همان طرح راهبردی است.
قم- نویسنده حوزوی گفت: امروز بیش از هر زمان دیگر باید روایت فکری و تحلیلی جمهوری اسلامی از تحولات جبهه مقاومت برای نسل جوان تبیین شود.
