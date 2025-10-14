موسوی قوام: ۳۰۰ زندانی جرایم غیر عمد کرمان در انتظار آزادی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حجت الله موسوی قوام، در دیدار با مسئول حرکتهای جهادی بسیج استان کرمان، با اشاره به اهمیت آزادی زندانیان جرایم غیرعمد به عنوان یک حرکت جهادی، گفت: از ابتدای تأسیس ستاد دیه استان کرمان تاکنون، چندین هزار زندانی جرایم غیرعمد از زندانهای استان آزاد شدهاند.
وی با بیان این مطلب که صلح و سازش بین طرفین دعاوی از برنامههای اصلی ستاد دیه است، افزود: گروههای جهادی میتوانند با استفاده از ظرفیتهای خود در زمینه تخفیف و گذشت رضایتمندانه همکاری کنند.
موسوی قوام، تصریح کرد: برگزاری جشنهای گلریزان برای تأمین منابع مالی آزادی زندانیان غیرعمد از دیگر برنامههای ستاد دیه است و گروههای جهادی میتوانند با جلب کمکهای مردمی و خیرین، نقش مؤثری در این مسیر ایفا کنند.
نظر شما