۲۰ زندانی جرایم غیر عمد به مناسبت هفته دفاع مقدس در کرمان آزاد شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حجت الله موسوی قوام، گفت: تعداد ۲۰ زندانی جرایم غیر عمد به مناسبت هفته دفاع مقدس با پرداخت بیش از ۵ میلیارد تومان از زندان‌های کرمان آزاد شدند.

وی با بیان اینکه آزادی این تعداد از زندانیان غیر عمد در هفته دفاع مقدس در راستای ترویج فرهنگ احسان و انسانیت است، افزود: همچنین این آزادی‌ها موجب تقویت حس همبستگی اجتماعی و ترغیب مردم به پذیرش و حمایت از کسانی که در شرایط دشوار گرفتار شده‌اند، می‌شود.

مدیر نمایندگی ستاد دیه کرمان در ادامه اظهار داشت: کل مبلغ بدهی این تعداد از مددجویان بیش ۱۱۸ میلیارد و ۷۹۴ میلیون تومان بوده که با همت و تلاش نمایندگان ستاد دیه در جلسات صلح و سازش مبلغ ۱۱۱ میلیاد و ۹۱۹ میلیون تومان از شکات رضایت و گذشت اخذ شد.

موسوی قوام، ادامه داد: همچنین مددجویان با مشارکت در بدهی خود به مبلغ ۱ میلیارد و ۸۴۸ میلیون تومان از طریق پرداخت بخشی از بدهی و پذیرش اعسار، زمینه آزادی خود را فراهم کردند.

وی افزود: آزادی زندانیان جرایم غیر عمد در هفته دفاع مقدس همواره به عنوان فرصتی برای بازسازی زندگی این افراد و همچنین کاهش فشارهای اجتماعی در نظر گرفته می‌شود که چنین اقداماتی نه تنها می‌تواند به کاهش جمعیت زندانیان جرایم غیر عمد کمک کند، بلکه فرصت‌هایی برای فرهنگ‌سازی در جامعه فراهم می‌آورد تا مردم بیش از پیش از برخوردهای انسانی و مهربانانه با این افراد حمایت کنند.