سرپرست جدید معاونت فرهنگی تبلیغات اسلامی کرمانشاه منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، طی حکمی از سوی حجت‌الاسلام محمد چقامیرزایی، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه، حجت‌الاسلام ارسلان کریمی به عنوان سرپرست معاونت فرهنگی اداره‌کل تبلیغات اسلامی منصوب شد.

این انتصاب با هدف بازتعریف فعالیت‌های فرهنگی، ارتقای کیفیت برنامه‌های تبلیغی و افزایش تأثیرگذاری فعالیت‌های دینی در سطح استان انجام گرفته است.

در متن حکم آمده است که معاونت فرهنگی، به‌عنوان محور اصلی ترویج معارف اسلامی و جهاد تبیین، نقش مؤثری در مقابله با جنگ نرم و گسترش فرهنگ دینی در جامعه برعهده دارد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان با اشاره به اهمیت این حوزه، ابراز امیدواری کرده است که با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و فرهنگی موجود، شاهد پویایی بیشتر فعالیت‌های تبلیغی و مردمی در استان کرمانشاه باشیم.