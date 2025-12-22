به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد چقامیرزایی عصر دوشنبه در نشست تجلیل از موکبداران جشن امت احمد (ص) و برگزیدگان مهرواره «هوای نو» که با حضور نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه برگزار شد، اظهار کرد: آنچه امروز شاهد آن هستیم حاصل میدانداری مجموعههای مردمی و کنشگران فرهنگی است و نقش سازمان تبلیغات اسلامی بیشتر در حمایت، هدایت و رفع موانع خلاصه شده است.
وی با اشاره به برگزاری سه دوره مهرواره «هوای نو» افزود: این مهرواره با محوریت هیئتهای مذهبی و کانونهای فرهنگی تبلیغی برگزار شده و در هر دوره، شاهد شناسایی، معرفی و توانمندسازی مجموعههایی بودهایم که فراتر از برنامههای مرسوم، در حوزههای اجتماعی، فرهنگی و امیدآفرینی فعالیت میکنند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه تصریح کرد: تقویت هیئتها و ارتقای کارکردهای آنها، بهویژه در حوزه بانوان، نوجوانان و فعالیتهای فرهنگی نوآورانه، از محورهای جدی مهرواره «هوای نو» است و در حال حاضر این مهرواره در قالب چند محور و دهها رشته تخصصی در سطح کشور دنبال میشود.
چقامیرزایی در بخش دیگری از سخنان خود به جشن بزرگ امت احمد (ص) اشاره کرد و گفت: این جشن با همت موکبداران و فعالان فرهنگی در فضایی عمومی و با حضور برادران و خواهران اهل سنت برگزار شد و توانست جلوهای عینی از وحدت اسلامی و نشاط اجتماعی را به نمایش بگذارد؛ برنامهای که از ساعات بعدازظهر تا شب ادامه داشت و خدمات فرهنگی، قرآنی و پذیرایی بهصورت مستمر ارائه شد.
وی با قدردانی از موکبداران، غرفهداران و عوامل اجرایی این جشن افزود: بخش عمده بار اجرایی این برنامه بر دوش فعالان مردمی بود و سازمان تبلیغات اسلامی تنها نقش تسهیلگر را ایفا کرد. باور ما این است که اگر این ظرفیتها بیش از پیش حمایت و هدایت شوند، میتوانند اثرگذاری عمیقتری در جامعه داشته باشند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه در پایان تأکید کرد: تمام تلاش ما این است که با تقویت جریانهای مردمی، زمینه گسترش فعالیتهای فرهنگی، دینی و وحدتآفرین فراهم شود و این خدمات خالصانه در مسیر رضایت الهی و اهلبیت (ع) به ثمر بنشیند.
