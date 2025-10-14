  1. سیاست
  2. دولت
۲۲ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۱۹

تسلیت معاون اول رئیس‌جمهور در پی درگذشت ناصر تقوایی:

میراث هنری تقوایی الهام‌بخش نسل‌های آینده فیلم‌سازان خواهد بود

میراث هنری تقوایی الهام‌بخش نسل‌های آینده فیلم‌سازان خواهد بود

در پی درگذشت ناصر تقوایی هنرمند برجسته کشورمان، معاون اول رئیس‌جمهور در پیامی ضمن تسلیت این ضایعه، تأکید کرد: میراث هنری تقوایی الهام‌بخش نسل‌های آینده فیلم‌سازان خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی درگذشت ناصر تقوایی هنرمند برجسته کشورمان، دکتر عارف، معاون اول رئیس‌جمهور در پیامی ضمن تسلیت این ضایعه، تاکید کرد: میراث هنری تقوایی الهام‌بخش نسل‌های آینده فیلم‌سازان خواهد بود.

متن این پیام به شرح زیر است:

انالله و انا الیه راجعون

درگذشت کارگردان نامدار و صاحب سبک سینمای ایران، زنده‌یاد ناصر تقوایی، موجب اندوه و تأسف فراوان گردید.

آن هنرمند فرهیخته، از چهره‌های ماندگار عرصه فرهنگ و هنر کشور بود که با آثار ارزشمند و نگاه خلاقانه‌اش، نقش مهمی در بالندگی سینمای ایران ایفا کرد و نام خود را در حافظه فرهنگی این سرزمین ماندگار ساخت.

بی‌تردید میراث هنری و فرهنگی او الهام‌بخش نسل‌های آینده فیلم‌سازان و هنرمندان خواهد بود.

اینجانب ضمن ابراز همدردی، این ضایعه‌ی تلخ را به خانواده محترم آن هنرمند بزرگ، جامعه سینمایی کشور و تمامی اصحاب فرهنگ و هنر تسلیت عرض می‌کنم.

از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم روح بلند آن خالق آثار ماندگار را در آغوش رحمت و آرامش خویش جای دهد و به بازماندگان و دوستدارانش صبر، سلامتی و پاداش نیک عطا فرماید.

کد خبر 6622566

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها