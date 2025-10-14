به گزارش خبرگزاری مهر، در پی درگذشت ناصر تقوایی هنرمند برجسته کشورمان، دکتر عارف، معاون اول رئیس‌جمهور در پیامی ضمن تسلیت این ضایعه، تاکید کرد: میراث هنری تقوایی الهام‌بخش نسل‌های آینده فیلم‌سازان خواهد بود.

متن این پیام به شرح زیر است:

انالله و انا الیه راجعون

درگذشت کارگردان نامدار و صاحب سبک سینمای ایران، زنده‌یاد ناصر تقوایی، موجب اندوه و تأسف فراوان گردید.

آن هنرمند فرهیخته، از چهره‌های ماندگار عرصه فرهنگ و هنر کشور بود که با آثار ارزشمند و نگاه خلاقانه‌اش، نقش مهمی در بالندگی سینمای ایران ایفا کرد و نام خود را در حافظه فرهنگی این سرزمین ماندگار ساخت.

بی‌تردید میراث هنری و فرهنگی او الهام‌بخش نسل‌های آینده فیلم‌سازان و هنرمندان خواهد بود.

اینجانب ضمن ابراز همدردی، این ضایعه‌ی تلخ را به خانواده محترم آن هنرمند بزرگ، جامعه سینمایی کشور و تمامی اصحاب فرهنگ و هنر تسلیت عرض می‌کنم.

از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم روح بلند آن خالق آثار ماندگار را در آغوش رحمت و آرامش خویش جای دهد و به بازماندگان و دوستدارانش صبر، سلامتی و پاداش نیک عطا فرماید.