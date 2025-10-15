به گزارش خبرنگار مهر، یادگار احمدی صبح چهارشنبه در حاشیه بازرسی از بازار سمنان، از اعمال قیمت جدید برای محصول مرغ در سراسر استان و همچنین کشور خبر داد.

وی با بیان اینکه مکاتبه‌ای در خصوص تنظیم بازار مرغ با جهاد کشاورزی صورت گرفته است، افزود: ستاد تنظیم بازار کشور می کوشد تا نوسان را از قیمت مرغ بگیرد.

مدیرکل صنعت معدن و تجارت استان سمنان بیان کرد: طبق توافق‌های صورت گرفته مقرر شد آنالیز قیمت را وزارت جهاد کشاورزی صورت دهد اما به دو شرط اول اینکه نوسان دیگر وجود نداشته باشد و دوم شاهد کمبود نباشیم.

احمدی با بیان اینکه در عوض این شروط وزارت جهاد کشاورزی هم نرخ مکاتبه‌ای شده را اعلام کرده است، گفت: هنوز ستاد تنظیم بازار این نرخ را مصوب نکرده و در نتیجه هنوز شاهد اعمال آن نیستیم.

وی با بیان اینکه این قیمت در صورت ابلاغ ۱۳۵ هزار و ۷۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم است، گفت: این نرخ در استان‌ها می‌تواند کمتر هم باشد.

دبیر ستاد تنظیم بازار استان سمنان همچنین گفت: قیمت مصوب مرغ ستاد تنظیم بازار کشور بسته به استان در ستاد تنظیم بازار هر استان می‌تواند کمتر باشد در نتیجه ۱۳۵ هزار و ۷۰۰ تومان سقف حداکثری قیمت مرغ است به این معنی که یک استان می‌تواند کمتر از این قیمت را نیز در ستاد تنظیم بازار مصوب کند.

احمدی همچنین ابراز کرد: در استان سمنان از آنجا که تولید بیشتر از مصرف است چندان مشکلی در زمینه تأمین نداریم در نتیجه احتمال می‌رود که قیمت حتی کمتر از مصوبه اعلامی ستاد تنظیم بازار کشور هم باشد