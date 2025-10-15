به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی شهاب، مایکل میلشتاین، رئیس بخش فلسطین در مرکز صهیونیستی مطالعات خاورمیانه موشه دایان در اظهاراتی اعلام کرد که تجربه اسرائیل در نوار غزه از طریق استفاده از شبه نظامیان و باندهای تبهکار علیه حماس، مانند تجربیات شکست‌خورده قبلی آن، همچون ارتش آنطوان لحد در لبنان و انجمن‌های روستایی در دهه ۱۹۸۰، با شکست مواجه شد.

این تحلیلگر ارشد صهیونیستی می‌افزاید که این پرونده شکست‌خورده در مدیریت درگیری با حماس باید به پرونده‌های کمیته تحقیق رسمی اضافه شود.

وی خاطرنشان کرد که رویکرد رژیم صهیونیستی برای تکیه بر این گروه‌ها برای مقابله با حماس، ضعف تل آویو در درک واقعیت‌ها و شکست این رژیم در درس گرفتن از تجربیات گذشته را نشان داد.

این افسر سابق بخش اطلاعات نظامی ارتش رژیم صهیونیستی ادامه داد که تل آویو مجموعه‌ای از اشتباهات را در مدیریت جنگ مرتکب شد که برجسته‌ترین آنها تشکیل «هیئت تشویق مهاجرت» و «پروژه توزیع کمک‌ها (GHF)» بود که میلیاردها شِکِل را بیهوده هدر داد.

میلشتاین خاطرنشان کرد که استفاده از باندهای تبهکار در غزه، در حال حاضر برای اسرائیل یک کابوس است، زیرا نمی‌توان بدون فروپاشی آتش‌بس برای محافظت از آنها مداخله کرد. از سوی دیگر اظهارات بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی مبنی بر اینکه اسرائیل این باندها را مسلح می‌کند، به جایگاه متزلزل آنها آسیب رساند، زیرا آنها از گروه‌های طرد شده اجتماعی در غزه تشکیل شده‌اند.