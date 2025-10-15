عباس روستایی تهیهکننده برنامه «مثبت تربیت» که از رادیو سلامت پخش می شود درباره این برنامه که با هدف آگاهی بخشی کودکان برای والدین ساخته شده است به خبرنگار مهر بیان کرد: این برنامه با هدف تربیت جنسی صحیح و افزایش مهارت والدین در مواجهه با موضوعات حساس فرزندانشان تولید شده است. رادیو سلامت به عنوان رسانهای تخصصی در حوزه خانواده، تلاش کرده است تا فضایی امن، علمی و کاربردی برای گفتگو درباره موضوعاتی فراهم آورد که معمولاً در جامعه بهعنوان تابو شناخته میشوند.
روستایی اضافه کرد: «مثبت تربیت» هر هفته با حضور کارشناسان حوزه روانشناسی کودک، مشاوران خانواده و متخصصان آموزش تربیتی پخش میشود و مخاطبان آن را والدینی تشکیل میدهند که به دنبال شیوههای سالمتر و آگاهانهتر در تربیت فرزندان خود هستند. هدف اصلی این برنامه، آموزش نحوه شناخت رفتارهای نگرانکننده در کودکان و آگاهسازی والدین نسبت به مرزهای حریم شخصی است.
این تهیهکننده تصریح کرد: یکی از محورهای مهم برنامه، آموزش حفظ حریم بدنی به کودکان است. کارشناسان برنامه به والدین میآموزند چگونه با زبان کودکانه و بهدور از ترس و اضطراب، مفاهیمی چون حق مالکیت بر بدن، حفظ پوشش و نه گفتن به تماسهای ناخواسته را به فرزندان خود منتقل کنند. این بخش از برنامه با استقبال زیادی از سوی شنوندگان مواجه شده است، چرا که بسیاری از خانوادهها در نحوه صحبت درباره این مسائل دچار تردید یا احساس خجالت میشوند.
روستایی افزود: در کنار موضوعات مربوط به تربیت جنسی، «مثبت تربیت» به سایر دغدغههای رایج والدین از جمله لجبازی، دروغگویی، ترسها و وابستگیهای کودکانه نیز میپردازد. این برنامه با نگاهی جامع به رشد روانی و رفتاری کودک، کوشیده است تا خانواده را به عنوان مهمترین نهاد تربیتی در جامعه توانمند سازد.
تهیهکننده برنامه «مثبت تربیت» عنوان کرد: رادیو سلامت از ابتدای تولید این مجموعه، تلاش داشت که گفتگو میان والدین و مشاوران را به بخش محوری برنامه تبدیل کند. به همین دلیل، «مثبت تربیت» به نوعی پاتوق شنیداری برای والدینی تبدیل شده است که سؤالات و نگرانیهای خود را بیواسطه با کارشناسان در میان میگذارند و پاسخهای دقیق و کاربردی دریافت میکنند.
روستایی درباره بازخوردها گفت: استقبال مخاطبان و تماسهای فراوان آنها با واحد ارتباطات رادیو سلامت نشان میدهد که نیاز به گفتگو در حوزه تربیت جنسی، بیش از هر زمان دیگری احساس میشود. این برنامه تلاش دارد با تکیه بر آموزههای دینی، علمی و روانشناختی، فرهنگ گفتگوی سالم در خانواده را تقویت کند و والدین را در مسیر تربیت آگاهانه و بدون اضطراب یاری رساند.
وی در پایان بیان کرد: رویکرد برنامه در مواجهه با موضوعات حساس، نه هشداردهنده بلکه پیشگیرانه است. هدف نهایی «مثبت تربیت» آن است که والدین بتوانند با اعتمادبهنفس و آرامش، در فضایی امن و محبتآمیز، فرزندان خود را برای شناخت بدن، احساسات و مرزهای شخصیشان آماده کنند؛ دانشی که بیتردید، سنگبنای سلامت رفتاری نسل آینده خواهد بود.
