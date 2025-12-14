https://mehrnews.com/x39RC3 ۲۳ آذر ۱۴۰۴، ۵:۱۱ کد خبر 6688207 استانها هرمزگان استانها هرمزگان ۲۳ آذر ۱۴۰۴، ۵:۱۱ بارش باران پاییزی در رودان رودان- بارش رحمت الهی در شهرستان رودان آغاز شده و این موضوع نویدبخش خبرهای خوش برای کشاورزان است. دریافت 9 MB کد خبر 6688207 کپی شد مطالب مرتبط انهدام باند وارد کننده کالای ممنوعه در سواحل غرب هرمزگان کشف تجهیزات مخابراتی غیرمجاز در بندرلنگه صفحه اول روزنامههای هرمزگان پنجشنبه ۲۷ دی بارش اولین باران پاییزی در دلگان برچسبها هرمزگان رودان.هرمزگان بارش باران
