۲۳ آذر ۱۴۰۴، ۵:۱۱

بارش باران پاییزی در رودان

بارش باران پاییزی در رودان

رودان- بارش رحمت الهی در شهرستان رودان آغاز شده و این موضوع نویدبخش خبرهای خوش برای کشاورزان است.

