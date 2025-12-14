حاجی محمدی: ۴۶.۵ میلیارد تسهیلات به کشاورزان اردبیل اعطا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدصادق حاجیمحمدی صبح یکشنبه در تشریح برنامههای شاخص صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی در راستای تحقق شعار سال سرمایهگذاری برای تولید اظهار کرد: فعالیتهای صندوق کشاورزی اردبیل در حوزههای اعتباردهی، افزایش سرمایه، مشارکتهای تجاری و اجرای طرحهای دولتی متمرکز بوده و کل سهام صندوق در حال حاضر حدود ۷۱ میلیارد تومان است.
وی افزود: طی این مدت، مبلغ ۸ میلیارد تومان از محل اعتبارات تملک دارایی سرمایهای استان، بهصورت علیالحساب جهت افزایش سرمایه در اختیار صندوق قرار گرفته که با احتساب تعهد یک برابری بخش خصوصی، در مجموع ۱۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان به کل سهام صندوق افزوده خواهد شد.
رئیس هیئت مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان اردبیل گفت: در بخش اعطای تسهیلات نیز میزان تسهیلات پرداختی با سود ۶ درصد، ۴۳ میلیارد تومان بوده است. همچنین، مبلغ ۳٫۵ میلیارد تومان تسهیلات ضروری با نرخ سود ۲۳ درصد به سهامداران واجد شرایط پرداخت شده است.
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل ادامه داد: مبلغ ۲۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان با بخش خصوصی در پروژههایی مانند فرآوری و بستهبندی عسل، تولید ذرت و گندم بذری و خرید دستگاههای سورت و خشککن بادام زمینی مشارکت شده است.
حاجی محمدی افزود: علاوه بر این، طرحهایی برای خرید و فروش گندم، ذرت علوفهای، سویا، بادام زمینی و میوه شب عید اجرا شده و در مجموع، حدود ۶۰ میلیارد تومان عملیات بازارگانی از طریق مشارکت با تولیدکنندگان و کشاورزان انجام شده است.
وی در ادامه به عملکرد صندوق در هزینهکرد اعتبارات دولتی اشاره کرد و گفت: از محل این اعتبارات، حدود ۱۵ میلیارد تومان صرف پروژههایی مانند اجرای سیستمهای نوین آبیاری تحت فشار (۹ میلیارد تومان)، بازسازی و نوسازی قنوات (۲٫۷ میلیارد تومان)، پرداخت یارانه اصلاح نژاد دام روستایی (۵۰۲ میلیون تومان) و یارانه کاهش مصرف سموم و کودهای شیمیایی (حدود ۲ میلیارد تومان) شده است.
نظر شما