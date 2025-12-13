بارش باران در میناب آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ورود سامانه بارشی به شرق استان هرمزگان، شنبه شب بارش باران در شهر میناب و برخی مناطق اطراف شروع شده است.

بر اساس مشاهدات میدانی، بارش‌ها به‌صورت پراکنده آغاز شده و در برخی نقاط با وزش باد همراه است.

این بارندگی موجب کاهش نسبی دما و طراوت هوای منطقه شده است‌.

بر اساس گزارشات خبرنگاران مهر در برخی نقاط بر اثر رعد و برق، برق محلات میناب قطع شده است.

گفتنی است با توجه به احتمال تداوم بارش‌ها، از شهروندان و به‌ویژه رانندگان درخواست می‌شود ضمن رعایت نکات ایمنی، از توقف در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند.

اداره کل مدیریت بحران استانداری هرمزگان در رابطه با این بارش‌ها هشدار نارنجی صادر کرده است و احتمال سیلابی شدن مسیل‌ها وجود دارد.