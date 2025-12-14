فرهنگ در تنگنای بودجه

بررسی لایحه‌های بودجه سالانه نشان می‌دهد که فرهنگ همچنان یکی از کم‌سهم‌ترین بخش‌ها در تخصیص منابع مالی کشور است؛ موضوعی که پیامدهای آن تنها به حوزه هنر و رسانه محدود نمی‌ماند، بلکه در بلندمدت بر سرمایه اجتماعی، انسجام ملی، سبک زندگی و حتی امنیت کشور اثر می‌گذارد. کارشناسان معتقدند تقویت بودجه فرهنگی نه یک هزینه، بلکه سرمایه‌گذاری پیشگیرانه‌ای است که می‌تواند از بروز آسیب‌های اجتماعی، شکاف‌های هویتی و هزینه‌های سنگین‌تر در سایر حوزه‌ها جلوگیری کند و نقش مؤثری در تعمیق مناسبات فرهنگی و ملی و تحقق توسعه پایدار ایفا نماید.