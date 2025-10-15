«راه ناتمام» شهید عالیخانی افتتاح شد؛ یادآور حقیقتی از هنر متعهد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه «راه ناتمام» صبح چهارشنبه ۲۳ مهر، با حضور محمدهادی همایون رئیس دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق علیه السلام، محمدحسین ساعی رئیس دانشگاه سوره، علی فروزانفر سرپرست معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه سوره، فرزاد هوشیار و کیارش زندی مدیران گروه‌های انیمیشن و مطالعات هنر این دانشگاه در گالری آیه دانشگاه سوره افتتاح شد.

در این نمایشگاه ۲۷ اثر از آثار شهید منصوره عالیخانی که در حمله رژیم صهیونسیتی به ایران در کنار همسر دانشمندش به شهادت رسید، به نمایش درآمده است. «قاصدک‌های آزاد»، «حیلت رها کن عاشقا/ پروانه شو پروانه شو»، «گوهر درون»، «بیداری اسلامی»، «بحر یس»، «عبور»، «دری به سوی نور» و تابلوی نیمه‌کاره عاشورا از جمله آثار شهید منصوره عالیخانی بود که در این نمایشگاه روی دیوار رفته است.

ساعی رئیس دانشگاه سوره در گفتگو با خبرنگار مهر درباره این نمایشگاه توضیح داد: ایده برگزاری این نمایشگاه به همان ایام جنگ تحمیلی ۱۲روزه برمی‌گردد، درست زمانی که خبر شهادت مرحوم عالیخانی را شنیدیم. این بانوی هنرمند از فارغ‌التحصیلان دانشگاه ما بودند و هنوز ایام جنگ تمام نشده بود که با دوستان دانشگاه که در حوزه دانشکده و فرهنگی فعالیت داشتند، قرار گذاشتیم ابتدای سال تحصیلی آثار ایشان را در یک نمایشگاه به نمایش بگذاریم تا هم دانشجویان ما استفاده کنند.

وی گفت: بنابراین امروز در اولین فرصت پس از شروع سال تحصیلی این نمایشگاه را افتتاح کردیم. شهید عالیخانی از فعالان حوزه هنری نیز بودند و مهم‌ترین اثری که در این نمایشگاه عرضه می‌شود، اثر نیمه‌کاره او یعنی تابلوی عاشورا است که همراه آن برخی ابزارهای کاری ایشان هم به نمایش درآمد.

ساعی در توضیح کاربرد چنین نمایشگاه‌هایی برای مباحث آموزشی و پژوهشی دانشجویان دانشگاه بیان کرد: برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی جزو کارهای معمول دانشگاه سوره است؛ مثلا در ایام جنایت‌های رژیم صهیونیستی در غزه، شاید پنج-شش نمایشگاه در حوزه هنرهای تجسمی داشتیم. همچنین در حوزه آیین‌های مذهبی و سنتی ایران و در حوزه عکاسی در چند سال اخیر نمایشگاه‌های متعددی برگزار شده است. تلاش ما این است که این گالری به عنوان بخشی مکمل آموزش دانشجویان در حوزه هنرهای تجسمی فعال باشد. بعضا ژوژمان‌های دانشجویان هم در اینجا برگزار می‌شود و قصد داریم فضایی فراهم کنیم که دانشجویان هم با هنرمندان برجسته و مردم بازدیدکننده ارتباط داشته باشند و از این تجربه بهره‌مند شوند.

وی عنوان کرد: این نمایش‌های گروهی نقاشی که در دانشگاه برگزار می‌شود و تمام این فعالیت‌ها، وجه مهم‌شان تکمیل دوره‌های آموزشی است، یعنی دانشجویان باید حتما با حوزه‌های حرفه‌ای در ارتباط باشند.

رئیس دانشگاه سوره در پایان گفت: در خارج از دانشگاه گالری‌های زیادی وجود دارد که دانشجویان مرتب به آن‌ها مراجعه و ارتباط دارند اما این گالری نیز که داخل دانشگاه است، به صورت مرتب و ماهانه چند رویداد با هدف تکمیل آموزش دانشجویان برگزار می‌کند و همیشه پررونق بوده و مورد مراجعه دانشجویان قرار دارد.

در بیانیه این نمایشگاه که تا اول آبان برقرار است، آمده: «بار دیگر هنر مظلومیت و شجاعت در هم تنید و بانویی از سرزمین ایمان و صبر در میان شعله‌های تجاوز در مسیر دفاع از حقیقت به شهادت رسید. منصوره عالیخانی از فارغ التحصیلان رشته نقاشی دانشگاه سوره هنرمندی بود که با قلموی خویش به جهاد برخاست؛ جهادی آرام اما عمیق در دفاع از حقیقت و انسانیت.

آخرین اثر او روایتی از عاشورا بود. تصویری نیمه تمام که با خون او کامل شد و به نشانه‌ای از استمرار ایمان و ایثار بدل گشت.

شهادت این بانوی هنرمند در بمباران رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه نمادی است از ظلمی که حتی به اهل هنر رحم نمی‌کند. او یادآور این حقیقت است که هنر متعهد خود شکلی از مقاومت است.

امروز دانشجویان دانشگاه سوره ادامه دهندگان راه اویند؛ راهی ناتمام که در آن رنگ و معنا هم پیمان آزادی و حقیقت اند. روحش شاد راه ش جاودان و نامش الهام‌بخش نسل‌های آینده هنر ایران».