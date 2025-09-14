نمایشگاه «هنر در برابر جنگ» افتتاح شد؛ وقتی زندگی نیرومندتر از جنگ است

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاحیه نمایشگاه «هنر در برابر جنگ» که متشکل از آثار نقاشان عراقی پس از حمله رژیم صهیونیستی به ایران و شهادت شهید منصوره عالیخانی است، امروز یکشنبه ۲۳ شهریور در گالری خانه ۱ حوزه هنری برگزار شد.

آثار این نمایشگاه شامل ۲۴ اثر خلق شده توسط هنرمندان عراقی است که در کارگاه نقاشی بزرگداشت شهیده منصوره عالیخانی و شهیدان تجاوز رژیم صهیونیستی ترسیم شده‌اند.

زهرا حسن، رسل احمد، مرتضی ریاض، عبد الرحمن حسین، ستار جبار الزاملی، محمد کاطع، مریم احمد حسن، عادل خالد، احمد سمیر، فرح عصام، مسلم عقیل، زینب حقی، کرا العسلی، سجاد کریم، عبدالله دوشان، امینة عبد الامیر، عباس فاضل، محمد الحسناوی، هنرمندان عراقی هستند که آثارشان به نمایش درآمده است.

سیداحمد شبر مدیر مرکز فرهنگی بیت‌الجمال در بغداد درباره نمایشگاه «هنر در جنگ» به خبرنگار مهر گفت: منصوره عالیخانی یکی از هنرمندان نقاشی است که در حمله اخیر رژیم صهیونیستی به ایران به شهادت رسید و به همین مناسبت سمپوزیومی با عنوان «هنر در جنگ» در تیر امسال در بغداد برگزار کردیم.

وی بیان کرد: در این سمپوزیوم ۲۵ هنرمند عراقی شرکت داشتند و ۲۵ اثر تولید شد. اکران نخست آثار در بغداد و اکران دوم به دعوت دوستان در حوزه هنری امروز در تهران برگزار شده است.

مدیر مرکز فرهنگی بیت‌الجمال در بغداد با بیان اینکه احتمال برگزاری این نمایشگاه در کشورهای دیگر وجود دارد، تصریح کرد که برگزاری این نمایشگاه در کشورهای دیگر نیازمند رایزنی و دعوت رسمی است.

وی درباره تأثیر این نمایشگاه بر جامعه گفت: چنین نمایشگاه‌هایی می‌تواند به‌خوبی بازتاب‌دهنده رویدادهای مهم باشد. به هر حال، زبان هنر زبانی جهانی است که از راه‌های گوناگون می‌تواند پیام‌های مدنظر را به مخاطبان منتقل کند، و به همین دلیل در رساندن این پیام‌ها بسیار مؤثر است.

در بیانیه نمایشگاه نقاشی «هنر در برابر جنگ» آمده است: «آنجا که جان‌ها بر آستانه حرف و رنگ به هم می‌پیوندند هنرمندان جوان و پیشکسوت در نشستی از نقاشی آزاد گرد آمدند؛ نشستی که هفت روز تمام به درازا کشید و با عنوان هنر در برابر جنگ معنا گرفت. این رویداد، کارگاهی گذرا نبود. بلکه مجالی بود برای تأمل و اعتراضی زیباشناسانه جایی که بوم به میدان رویارویی بدل شد، واژه به سپر، و رنگ به فریادی که در تاریکی جنگ روشنی می‌افشاند.

خواستیم بگوییم رویارویی در جنگ تنها با سلاح محقق نمی‌شود؛ هنر نیز می‌تواند در صف نخست بایستد و بر دیوارهای سپید آن چیزی را ترسیم کند که توپخانه توان محو آن را ندارد. چنین بود که این تجربه همدلانه زاده شد؛ همبستگی با جمهوری اسلامی ایران و ادای احترام به روح هنرمند ایرانی منصوره عالیخانی که در این جنگ به شهادت رسید و به نمادی بدل گشت که در هر خط و هر ضربه رنگی فروغ می‌پراکند.

ما بر این باوریم که این نمایشگاه صرفاً رویدادی هنری نیست بلکه سندی روحانی است که گواهی می‌دهد هنر ماندگار است و زیبایی توان رویارویی با زشتی را دارد و روح خط عربی آنگاه که با پیکره‌سازی و نقاشی و تار و پود در می‌آمیزد. همچنان می‌تواند اعلام کند که زندگی نیرومندتر از جنگ است و انسان در هر تابلو در هر قطره جوهر، در هر خطی که با خطی دیگر تلاقی می‌کند و جهان را از نو می‌آفریند، دوباره زاده می‌شود.»

احمد طرفی کارشناس واحد بین‌الملل حوزه هنری نیز درباره این نمایشگاه به خبرنگار مهر گفت: بعد از تجاوز رژیم صهیونیستی به ایران، در کشورهای هم‌جوار، جنبشی برای محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی شکل گرفت. یکی از این جریانات در هنرهای تجسمی و نقاشی بود که در قالب یک کارگاه هفت روزه در بیت‌الجمال بغداد شکل گرفت. در این کارگاه هنری ۲۵ هنرمند عراقی شرکت کردند و آثاری خلق شد. این ۲۵ اثر در شهر بغداد به نمایش درآمد و اکنون نیز در ایران به نمایش درآمد.